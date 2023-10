Challenger Amburgo: Il Main Draw e il Tabellone di Quali. Presenza di Stefano Napolitano nel Md

Challenger Amburgo – Tabellone Principale – hard indoor

(1) Novak, Dennis vs (WC) Topo, Marko

Qualifier vs Bellier, Antoine

Added, Dan vs Qualifier

Debru, Gabriel vs (5) Ferreira Silva, Frederico

(4/WC) Molleker, Rudolf vs Qualifier

Gombos, Norbert vs (WC) Moeller, Marvin

Qualifier vs Guinard, Manuel

Echargui, Moez vs (7) Neuchrist, Maximilian

(6) Ilkel, Cem vs Laaksonen, Henri

Sanchez Izquierdo, Nikolas vs Harris, Billy

Napolitano, Stefano vs Qualifier

Serdarusic, Nino vs (3) Valkusz, Mate

(8) Krutykh, Oleksii vs Marchenko, Illya

Qualifier vs Celikbilek, Altug

(Alt) Ivanovski, Kalin vs Sels, Jelle

(Alt) Kirkin, Ergi vs (2) Walton, Adam

1. [1] David Jorda Sanchisvs [WC] Noel Larwig2. [WC] Tuncay Duranvs [12] Khumoyun Sultanov3. [3/WC] Louis Wesselsvs Akira Santillan4. [5] Andrew Paulsonvs Daniel Masur5. Alternatevs [10] Nikoloz Basilashvili6. [4] Tristan Lamasinevs [WC] John Sperle

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Gabi Adrian Boitan vs [8] Javier Barranco Cosano

2. [13] Mukund Sasikumar vs Edas Butvilas

3. Alternate vs [9] Max Hans Rehberg

4. Tim Handel vs [11] Mats Rosenkranz

5. [6/Alt] Lucas Gerch vs [Alt] Mirza Basic

6. Jakub Paul vs [7] Hady Habib