Challenger Shenzhen (Luohu) Il Tabellone Principale e di Qualificazione. C’è Lorenzo Giustino per i colori italiani

Challenger Shenzhen (Luohu) – Tabellone Principale – hard

(1) Duckworth, James vs Takahashi, Yusuke

Qualifier vs Qualifier

Palan, Dominik vs Qualifier

Statham, Rubin vs (5) Tu, Li

(4) Bu, Yunchaokete vs Saville, Luke

Sun, Fajing vs Kachmazov, Alibek

Weber, Arthur vs (WC) Bai, Yan

Ly, Nam Hoang vs (8) Diez, Steven

(7) Yevseyev, Denis vs Qualifier

Lock, Benjamin vs Qualifier

Qualifier vs Wong, Chak Lam Coleman

Haliak, Mikalai vs (3) Atmane, Terence

(6) Donskoy, Evgeny vs Sinclair, Colin

Giustino, Lorenzo vs (Alt) Te, Rigele

Zhukayev, Beibit vs (WC) Wang, Xiaofei

(WC) Chen, Charles vs (2/SE) Kovacevic, Aleksandar

(1) Gerasimov, Egorvs Bye(Alt) De Cuyper, Julienvs (7) Barki, Justin

(2) Mu, Tao vs Masabayashi, Tomohiro

Wang, Chukang vs (9) Xiao, Linang

(3) Cui, Jie vs Inui, Yuichiro

(WC) Tang, Sheng vs (12) Trongcharoenchaikul, Wishaya

(4) Huang, Tsung-Hao vs (Alt) Dong, Jiayang

(Alt) Sun, Qian vs (11) Ho, Ray

(5) Li, Zhe vs (Alt) Matuszewski, Piotr

(Alt) Zeng, Yaojie vs (8) Yang, Jimmy

(6) Mo, Ye Cong vs (PR) Kalovelonis, Markos

(WC) Tang, Jinpeng vs (10) Wang, Aoran

1. [2] Tao Muvs Tomohiro Masabayashi2. [3] Jie Cuivs Yuichiro Inui3. [WC] Jinpeng Tangvs [10] Aoran Wang4. [5] Zhe Livs [Alt] Piotr Matuszewski(non prima ore: 09:30)

Court 6 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Chukang Wang vs [9] Linang Xiao

2. [WC] Sheng Tang vs [12] Wishaya Trongcharoenchaikul

3. [6] Ye Cong Mo vs [PR] Markos Kalovelonis

4. [Alt] Yaojie Zeng vs [8] Jimmy Yang

Court 5 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Qian Sun vs [11] Ray Ho

2. [4] Tsung-Hao Huang vs [Alt] Jiayang Dong

3. [Alt] Julien De Cuyper vs [7] Justin Barki