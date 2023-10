Masters 1000 Shanghai: I risultati con il dettaglio degli Ottavi di Finale. Grigor Dimitrov elimina Carlos Alcaraz

“C’è una prima volta per tutto”, come si suol dire. Grigor Dimitrov ha sfoggiato un stile vintage per ottenere una vittoria mai vista prima contro Carlos Alcaraz – al quarto tentativo – assicurandosi un posto nei quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai, con tanto di rimonta.

Dimitrov, attuale numero 19 del mondo, ha sconfitto il secondo della classifica ATP, che cercava di balzare in vetta in Cina, con i parziali 5-7, 6-2 6-4, al termine di 2 ore e 11 minuti di gioco. Il bulgaro è stato formidabile, mentre il giovane spagnolo ha mostrato una prestazione inferiore rispetto al suo standard abituale, subendo la sua prima sconfitta della stagione contro un avversario con un rovescio a una mano.

Masters 1000 Shanghai (Cina) – Ottavi di Finale, cemento

1. [22] Nicolas Jarryvs [WC] Diego Schwartzman

2. [32] Ugo Humbert vs J.J. Wolf



3. [1] Carlos Alcaraz vs [18] Grigor Dimitrov (non prima ore: 12:30)



4. [12] Tommy Paul vs [5] Andrey Rublev



Show Court 3 – Ora italiana: 07:30 (ora locale: 1:30 pm)

1. Rinky Hijikata / Cameron Norrie vs [5] Maximo Gonzalez / Andres Molteni



2. Robin Haase / Stefanos Tsitsipas vs [7] Marcel Granollers / Horacio Zeballos