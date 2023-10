I risultati della prima giornata della Serie A1 BMW maschile e femminile

Hanno preso il via con le sfide della fase a gironi la Serie A1 BMW maschile e la Serie A1 BMW femminile a squadre.

Questi i risultati della prima giornata del campionato maschile:

GIRONE 1

Park Tennis Club Genova – TC Crema 3-3

Matteo Viola (Park TC Genova) b. Lorenzo Bresciani (TC Crema) 63 63

Andrea Arnaboldi (TC Crema) b. Luigi Sorrentino (Park TC Genova) 75 64

Luka Mirkut (TC Crema) b. Alessandro Cepellini (Park TC Genova) 60 62

Gianluca Mager (Park TC Genova) b. Samuel Vincent Ruggeri (TC CRema) 60 75

Matteo Viola/Gianluca Mager (Park TC Genova) b. Luka Mirkut/Lorenzo Bresciani (TC Crema) 63 46 10-5

TC Italia Forte dei Marmi – Matchball Siracusa 5-1

Antonio Massara (Match Ball) b. Luca Potenza (TC Italia) 63 62

Lorenzo Carboni (TC Italia) b. Antonio Caruso (Match Ball) 36 75 76(5)

Stefano Travaglia (TC Italia) b. Pedro Barreiros Cardoso de Sousa (Match Ball) 62 76(3)

Marco Furlanetto (TC Italia) b. Alessandro Ingarao (Match Ball) 16 76(5) 61

Lorenzo Carboni/Marco Furlanetto (TC Italia) b. Antonio Massara/Antonio Caruso 63 62

Stefano Travaglia/Walter Trusendi (TC Italia) b. Pedro Barreiros Cardoso de Sousa/Alessandro Ingarao

76(6) 75

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PAREGGIATE PERSE

TC Italia 3 1 1 0 0

Park Genova 1 1 1 1 0

TC Crema 1 1 0 1 0

Match ball Siracusa 0 1 0 0 1

GIRONE 2

TC Parioli – Sporting Club Selva Alta Vigevano 2-4

Antoine Benjamin Hoang (SC Selva Alta) b. Gabriele Vulpitta (TC Parioli) 62 62

Pietro Rondoni (TC Parioli) b. Filippo Baldi (SC Selva Alta) 60 64

Stefano Napolitano (SC Selva Alta) b. Miljan Zekic (TC Parioli) 62 61

Davide Dadda (SC Selva Alta) b. Francesco Bessire (TC Parioli) 61 64

Stefano Napolitano/Antoine Benjamin Hoang (SC Selva Alta) b. Gabriele Vulpitta/Pietro Rondoni (TC

Parioli) 63 63

Miljan Zekic/Francesco Bessire (TC Parioli) b. Davide Dadda/Lorenzo Conti (SC Selva Alta) 76(4) 26 10-7

CT Vela Messina – TC Pistoia 4-2

Gerald Melzer (CT Vela) b. Adelchi Virgili (TC Pistoia) 64 61

Leonardo Rossi (TC Pistoia) b. Julian Ocleppo (CT Vela) 0-0 ret

Giorgio Tabacco (CT Vela) b. Jacopo Landini (TC Pistoia) 61 60

Fausto Tabacco (CT Vela) b. Lorenzo Vatteroni 16 76(2) 61

Fausto Tabacco/Fabio Varsalona (CT Vela) b. Leonardo Rossi/Lorenzo Vatteroni (TC Pistoia) 62 62

Matteo Trevisan/Adelchi Virgili (TC Pistoia) b. Giorgio Tabacco/Gerald Melzer (CT Vela) 26 64 10-4

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PAREGGIATE PERSE

SC Selva Alta 3 1 1 0 0

CT Vela 3 1 1 0 0

TC Pistoia 0 1 0 0 1

TC Parioli 0 1 0 0 1

GIRONE 3

CTD Massa Lombarda (Ravenna) – TC Rungg Sudtirol 3-3

Blaz Kavcic (CTD Massa Lombarda) b. Elmar Ejupovic (TC Rungg) 64 76(5)

Lorenzo Rottoli (CTD Massa Lombarda) b. Alexander Weiss (TC Rungg) 57 63 61

Maximilian Figl (TC Rungg) b. Marco Cinotti (CTD Massa Lombarda) 63 62

Federico Gaio (TC Rungg) b. Francesco Forti (CTD Massa Lombarda) 36 76(5) 75

Alessio De Bernardis/Blaz Kavcic (CTD Massa Lombarda) b. Alexander Weis/Maximilian Figl (TC Rungg)

76(3) 64

Marco Bortolotti/Federico Gaio (TC Rungg) b. Francesco Forti/Lorenzo Rottoli (CTD Massa Lombarda)

76(5) 75

TC Sinalunga Siena – Matchball Firenze 4-2

Marcello Serafini (TC Sinalunga) b. Andrea Meduri (Match Ball Firenze) 64 60

Marco Miceli (TC Sinalunga) b. Alfano Tancredi (Match Ball) 60 62

Oriol Roca Batalla (TC Sinalunga) b. Daniele Capecchi (Match Ball) 26 63 64

Gianmarco Ferrari (Match Ball) b. Matteo Gigante (TC Sinalunga) 61 75

Marcello Serafini/Oriol Roca Batalla (TC Sinalunga) b. Andrea Meduri/Alfano Tancredi (Match Ball Firenze)

61 76(5)

Daniele Capecchi/Gianmarco Ferrari (Match Ball) b. Matteo Gigante/Daniele Bracciali (TC Sinalunga) 36 63

10-8

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PAREGGIATE PERSE

TC Sinalunga 3 1 1 0 0

CTD Massa

Lombarda

1 1 0 1 0

TC Rungg 1 1 0 1 0

Match Ball Firenze 0 1 0 0 1

GIRONE 4

Sporting Club Sassuolo – CT Palermo 2-4

Federico Bondioli (SC Sassuolo) b. Gabriele Piraino (CT Palermo) 64 75

Salvatore Caruso (CT Palermo) b. Daniel Masur (SC Sassuolo) 76(4) 63

Mattia Ricci (SC Sassuolo) b. Francesco Mineo Mineo (CT Palermo) 62 63

Alessandro Giannessi (CT Palermo) b. Enrico Dalla Valle 75 62

Salvatore Caruso/Alessandro Giannessi (CT Palermo) b. Daniel Masur/Federico Bondioli (SC Sassuolo) 64

64

Francesco Mineo Mineo/Gabriele Piraino (CT Palermo) b. Giulio Mazzoli/Enrico Dalla Valle (SC Sassuolo)

64 64

Tennis Club Bisenzio – Junior Tennis Perugia 3-3

Tomas Gerini (JT Perugia) b. Francesco Canò (TC Bisenzio) 57 60 10 ret.

Cosimo Banti (TC Bisenzio) b. Gilberto Casucci (JT Perugia) 64 16 64

Jacopo Stefanini (TC Bisenzio) b. Federico Cecconi (JT Perugia) 60 61

Gian Marco Moroni (JT Perugia) b. Samuele Pieri (TC Bisenzio) 64 62

Gian Marco Moroni/Andrea Militi Ribaldi (JT Perugia) b. Gabriele Bonechi/Cosimo Banti (TC Bisenzio) 61

62

Jacopo Stefanini/Samuele Pieri (TC Bisenzio) b. Giulio Casucci/Gilberto Casucci (JT Perugia) 62 62

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PAREGGIATE PERSE

CT Palermo 3 1 1 0 0

TC Bisenzio 1 1 0 1 0

JT Perugia 1 1 0 1 0

SC Sassuolo 0 1 0 0 1

Angelica Moratelli (AT Verona) b. Federica Di Sarra (TC Beinasco) 64 63Irina Maria Bara (TC Beinasco) b. Lesley Kerkhove (AT Verona) 64 67(4) 63Angelica Raggi (AT Verona) b. Giulia Pairone (TC Beinasco) 63 62Angelica Moratelli/Lesley Kerkhove (AT Verona) b. Irina Maria Bara/Giulia Pairone (TC Beinasco) 16 76(8)10-4

CT Palermo – TC Parioli 3-1

Tena Lukas (TC Parioli) b. Rosa Maria Vicens Mas (CT Palermo) 62 64

Federica Bilardo (CT Palermo) b Martina Di Giuseppe (TC Parioli) 64 63

Anastasia Emanuela Abbagnato (CT Palermo) b. Francesca Gandolfi (TC Parioli) 62 75

Federica Bilardo/Rosa Maria Vicens Mas (CT Palermo) b. Beatrice Lombardo/Tena Lukas (TC Parioli) 62

26 15-13

Squadra Punti Giocate Vinte Pareggiate Perse

AT Falconeri 3 1 1 0 0

CT Palermo 3 1 1 0 0

TC Beinasco 0 1 0 0 1

TC Parioli 0 1 0 0 1

GIRONE 2

TC Padova Argos – TC Italia Forte dei Marmi 3-1

Marie Hildegard Benoit (TC Padova) b. Anastasia Bertacchi (TC Italia) 61 60

Carolina Gasparini (TC Padova) b. Melania Delai (TC Italia) 60 63

Isabella Maria Serban (TC Italia) b. Federica Prati (TC Padova) 64 61

Marie Hildegard Benoit/Carolina Gasparini (TC Padova) b. Anastasia Bertacchi/Claudia Giovine (TC Italia)

57 60 10-8

TC Rungg Sudtirol – Società Canottieri Casale 0-4

Andreea Cristina Mitu (SC Casale) b. Quirine Yanicke Lemoine (TC Rungg) 62 75

Sara Errani (SC Casale) b. Dalila Spiteri (TC Rungg) 62 76(3)

Lisa Pigato (SC Casale) b. Verena Meliss (TC Rungg) 26 61 61

Andreea Cristina Mitu/Lisa Pigato (SC Casale) b. Dalila Spiteri/Verena Meliss (TC Rungg) 62 16 10-7

Squadra Punti Giocate Vinte Pareggiate Perse

SC Casale 3 1 1 0 0

TC Padova Argos 3 1 1 0 0

TC Italia 0 1 0 0 1

TC Rungg 0 1 0 0 1