Flavio Cobolli vince il torneo challenger di Lisbona e si avvicina alla top 100: ” Devo dare di più, devo impegnarmi al 100 percento negli allenamenti, nel sonno, nel mangiare. È quello che devo fare se voglio fare un passo avanti” (video con esultanza alla Cristiano Ronaldo)

Flavio Cobolli, 21 anni, si è unito questa domenica all’ampia lista di giovani talenti che hanno vinto i Challenger in Portogallo negli ultimi anni, che include nomi come Carlos Alcaraz, Luca Nardi, Arthur Fils e Luca Van Assche. Il giovane italiano, fortemente sostenuto sugli spalti da italiani vestiti con l’abbigliamento dell’AS Roma di José Mourinho – club in cui Cobolli ha giocato a calcio fino agli under-15 -, ha conquistato l’edizione 2023 del Lisboa Belém Open, succedendo al suo esperto connazionale Marco Cecchinato, campione lo scorso anno.

In una finale di alto livello, Cobolli, numero 121 ATP (si avvicinerà alla soglia dei primi 100), ha sconfitto il suo amico Benjamin Hassan, 189º, per 7-5 7-5, in un incontro deciso nei dettagli di ciascun set, con un breaks all’11º gioco che hanno fatto tutta la differenza. Alla fine l’azzurro ha celebrato alla Cristiano Ronaldo e ha lasciato un messaggio a José Mourinho ‘José, per favore dovete vincere questa partita di oggi che è molto importante. Spero di incontrarti presto’, ha esclamato Cobolli, riferendosi alla partita tra la Roma e il Cagliari prevista tra poco.

al termine dell’incontro ha attraversato la sala stampa dove, con un sorriso sulle labbra, non ha evitato le numerose domande che gli sono state fatte. Uno degli argomenti che suscitava più curiosità era, naturalmente la celebrazione alla Ronaldo dopo il titolo.

‘Ho comprato dei boxer del marchio di Cristiano Ronaldo ieri appositamente per questa finale. Ho detto alla mia squadra che se avessi vinto il titolo avrei fatto questa celebrazione. So che lui è il vostro Dio. Il mio eroe nel calcio è Totti’, ha confessato l’azzurro visibilmente felice di quanto appena raggiunto. Con molti sogni ancora da realizzare, Cobolli ha spiegato il motivo per cui sta impiegando un po’ più di tempo per raggiungere la vetta rispetto a giocatori come Carlos Alcaraz o Jannik Sinner. ‘Vivo una vita molto più tranquilla di loro. Devo dare di più, devo impegnarmi al 100 percento negli allenamenti, nel sonno, nel mangiare. È quello che devo fare se voglio fare un passo avanti’, ha riconosciuto Cobolli, che spera di tornare in Portogallo, ma per giocare il torneo ATP 250 dell’Estoril.

ATP Lisbon Benjamin Hassan Benjamin Hassan 5 5 Flavio Cobolli [2] Flavio Cobolli [2] 7 7 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 B. Hassan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 B. Hassan 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 F. Cobolli 15-0 30-0 4-3 → 4-4 B. Hassan 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 B. Hassan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 B. Hassan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Hassan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 B. Hassan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 B. Hassan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 4-4 → 4-5 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 B. Hassan 0-15 15-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 F. Cobolli 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-2 → 3-3 B. Hassan 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 3-1 → 3-2 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 B. Hassan 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 B. Hassan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Marco Rossi