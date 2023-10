Challenger Mouilleron-Le-Captif, Alicante, Lisbona, Tiburon e Campinas: I risultati con il dettaglio delle Finali (LIVE)

CHALLENGER Mouilleron-Le-Captif (Francia) – Finali, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

1. [1] Julian Cash/ Robert Gallowayvs Maxime Cressy/ Otto Virtanen

2. [Q] Arthur Fery vs [8] Tomas Machac (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Alicante (Spagna) – Finale, cemento

Il match deve ancora iniziare

1. [1] Constant Lestiennevs Hugo Grenier

CHALLENGER Lisbon (Portogallo) – Finale, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. Benjamin Hassanvs [2] Flavio Cobolli

CHALLENGER Campinas (Brasile) – Semifinali e Finali, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. Thiago Monteirovs Luciano Darderi

2. [1] Guido Andreozzi / Guillermo Duran vs [3] Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez



Il match deve ancora iniziare

3. Andrea Pellegrino OR [8] Camilo Ugo Carabelli vs Thiago Monteiro OR Luciano Darderi



Il match deve ancora iniziare

Quadra 3 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00)

1. Andrea Pellegrino vs [8] Camilo Ugo Carabelli



ATP Campinas Andrea Pellegrino Andrea Pellegrino 0 2 0 Camilo Ugo Carabelli [8] • Camilo Ugo Carabelli [8] 0 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. Ugo Carabelli 0-2 A. Pellegrino 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-1 → 0-2 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Pellegrino 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-4 → 2-5 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 A. Pellegrino 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1

CHALLENGER Tiburon (USA) – Finale, cemento

Il match deve ancora iniziare

1. Adam Waltonvs [3] Zachary Svajda