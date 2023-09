Challenger Lisbona: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 12 azzurri tra Md e Quali

Challenger Lisbona – Tabellone Principale – terra

(1) Ramos-Vinolas, Albert vs Qualifier

(WC) Elias, Gastao vs Fatic, Nerman

(WC) Sousa, Joao vs Qualifier

(WC) Sousa, Pedro vs (6) Droguet, Titouan

(4) Llamas Ruiz, Pablo vs Giannessi, Alessandro

Qualifier vs (SE) Roca Batalla, Oriol

Passaro, Francesco vs Hassan, Benjamin

Blancaneaux, Geoffrey vs (5) Gakhov, Ivan

(8) Gigante, Matteo vs Agamenone, Franco

Travaglia, Stefano vs Qualifier

Valkusz, Mate vs Lavagno, Edoardo

Bonadio, Riccardo vs (3) Skatov, Timofey

(7) Kolar, Zdenek vs Bailly, Gilles Arnaud

Ajdukovic, Duje vs Hemery, Calvin

Qualifier vs Campana Lee, Gerard

Qualifier vs (2) Cobolli, Flavio

Challenger Lisbona – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Krutykh, Oleksii vs (WC) Coelho, Fabio

(WC) Rocha, Francisco vs (9) Taberner, Carlos

(2/Alt) Stodder, Timo vs Faria, Jaime

(Alt) Pereira, Tiago vs (12) Barranco Cosano, Javier

(3) Squire, Henri vs Thomson, Connor

Fanselow, Sebastian vs (10) Forti, Francesco

(4) Weis, Alexander vs (Alt) Domingues, Joao

(Alt) Vale, Duarte vs (7) Rocha, Henrique

(5) Fonio, Giovanni vs Mikrut, Luka

(WC) Araujo, Pedro vs (11) Sanchez Jover, Carlos

(6) Laaksonen, Henri vs (WC) Falcao, Goncalo

Handel, Tim vs (8) Dalla Valle, Enrico

1. [Alt] Tiago Pereiravs [12] Javier Barranco Cosano2. [2/Alt] Timo Stoddervs Jaime Faria3. [Alt] Duarte Valevs [7] Henrique Rocha4. [4] Alexander Weisvs [Alt] Joao Domingues(non prima ore: 15:00)

COURT LISBOA – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Henri Squire vs Connor Thomson

2. [WC] Pedro Araujo vs [11] Carlos Sanchez Jover

3. [WC] Francisco Rocha vs [9] Carlos Taberner

4. [6] Henri Laaksonen vs [WC] Goncalo Falcao (non prima ore: 15:00)

COURT BELÉM – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Sebastian Fanselow vs [10] Francesco Forti

2. [5] Giovanni Fonio vs Luka Mikrut

3. [1] Oleksii Krutykh vs [WC] Fabio Coelho

4. Tim Handel vs [8] Enrico Dalla Valle (non prima ore: 15:00)