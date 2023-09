ATP 500 Pechino: Il programma completo di Venerdì 29 Settembre 2023. In campo Sinner e Musetti

Jannik Sinner torna in campo a Pechino. Il numero uno italiano cerca punti decisivi per qualificarsi alle Finals di Torino e chiudere in bellezza un anno pieno di successi. A distanza di un mese dall’ottavo di finale contro Zverev a New York, dopo le polemiche legate all’assenza in Coppa Davis, l’italiano tornerà sulla sua superficie preferita: il veloce. Avversario del primo turno di Sinner sarà Daniel Evans, mai incrociato finora dal circuito e capace di conquistare già un titolo ATP 500 nel 2023, a Washington. Gli esperti vedono una vittoria agevole per Sinner, offerto a 1,21 contro il britannico visto tra 4,20 e 4,50. Nel set betting il risultato più quotato è il 2-0 dell’italiano, offerto a 1,60 e seguito dal 2-1 a 3,65. Un successo di Evans per 2-0 paga 8 volte la posta. In campo a Pechino anche Lorenzo Musetti, impegnato nella sfida contro Karen Khachanov, fresco campione del torneo di Zuhai.

In quota si fa complicata la sfida per il carrarino, offerto a 2,19 contro l’1,63 dell’avversario. Nel set betting si punta sul 2-0 per Khachanov, offerto a 2,55, mentre la vittoria dell’azzurro per 2-0 paga 3,70 volte la posta.

Diamond – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Tommy Paul vs [2] Daniil Medvedev

2. [3] Holger Rune vs Felix Auger-Aliassime

3. [8] Alexander Zverev vs Diego Schwartzman

4. [1] Carlos Alcaraz vs [Q] Yannick Hanfmann (non prima ore: 13:30)

Lotus – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Daniel Evans vs [6] Jannik Sinner

2. Nicolas Jarry vs [4] Stefanos Tsitsipas

3. [WC] Juncheng Shang vs [SE] Yoshihito Nishioka

4. Jan-Lennard Struff vs [7] Casper Ruud

Brad Drewett – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [WC] Mackenzie McDonald vs Grigor Dimitrov

2. [5] Andrey Rublev vs Cameron Norrie

3. Karen Khachanov vs Lorenzo Musetti

4. [WC] Fajing Sun / Yi Zhou vs [2] Wesley Koolhof / Neal Skupski