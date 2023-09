Campionati Europei Under 16 Parma | Super partenza degli azzurrini agli Europei under-16: a Parma vincono in sei su sette

Il Campionato Europeo under-16 è tornato in Italia a 17 anni dall’ultima volta, e gli azzurrini non potevano non farsi trovare pronti. Così, la giornata inaugurale – da 73 incontri! – dell’evento Tennis Europe organizzato dalla Fitp, spalmato su quattro club di Parma e provincia, si è trasformata in una festa della nazionale giovanile, capace di raccogliere sorrisi a ripetizione. Fra i ragazzi hanno vinto all’esordio tutti i nostri tre impegnati nel lunedì: sui campi dell’affascinante Circolo del Castellazzo il successo più prezioso se l’è preso Jacopo Vasamì, che partiva dal secondo turno e quindi è già sicuro di un posto al terzo round (mercoledì). Nel pomeriggio il romano ha lasciato le briciole al turco Haydar Cem Gokpinar, superato per 6-2 6-1 in appena 52 minuti, nei quali Vasamì ha mostrato un tennis – e un fisico – di un’altra categoria. Il laziale, da tre anni di base alla Rafa Nadal Academy di Manacor, ha fatto la differenza soprattutto col diritto, potente e pesante, dominando dall’inizio alla fine. Una fine coincisa col via – sul campo accanto – del match di Antonio Marigliano: i due si sono scambiati un “cinque” di incoraggiamento e al campano ha portato bene, visto che pure lui (campione italiano under 15) non ha avuto particolari difficoltà contro l’austriaco Niklas Maislinger, imponendosi per 6-2 6-1 e prenotando il duello di secondo turno contro il n.5 del tabellone Arturs Zagars. In mattinata, invece, a vincere e convincere sotto gli occhi del capitano Nicola Fantone era stato il pugliese Pierluigi Basile, promosso per 6-2 6-3 contro il francese Heremana Courte. Per il tarantino martedì c’è l’ucraino Dmytro Vterkovskyi (n.12). Sempre martedì anche il debutto, dal secondo turno, del quarto italiano in gara nel maschile: è il romano Andrea De Marchi, sesta testa di serie, opposto allo svizzero Flynn Thomas.

Tre vittorie anche per l’Italia femminile di capitan Luca Ronzoni, che ha già due giocatrici al terzo round: Carolina Gasparini e Galatea Ferro. Allo Sporting Club Parma, la prima ha regolato con un doppio 6-4 in mattinata la rumena Alexia Ioana Tatu, mentre la seconda ha chiuso gli impegni delle azzurre vincendo un bel match contro la cipriota Eva Panova, battuta per 6-3 6-0 in una cinquantina di minuti. Esordio con vittoria anche per Lucrezia Musetti, che in apertura di giornata ha sconfitto per 6-3 6-4 la montenegrina Iva Lakic, polverizzando le quasi 600 posizioni che le dividono nel ranking under 16. La toscana sarà l’unica delle nostre in campo martedì, opposta alla seconda testa di serie Charo Esquiva Banuls, spagnola già lanciatissima fra le under 18 nonché capace a soli 15 anni di mettersi in evidenza fra le professioniste. È invece terminato il Campionato Europeo di singolare di Ilary Pistola, battuta in rimonta al secondo turno dalla svizzera Sarina Schnyder, a segno per 4-6 7-6 6-3. Martedì il via è fissato alle 10 allo Sporting Club, alle 10.30 al Tc Parma e al Circolo del Castellazzo, alle 11 al Tc President. In programma tutti gli incontri di secondo turno del singolare ancora da disputare (sono 11 maschili e 10 femminili, con l’esordio di tutti i favoriti), più il completamento del primo turno del doppio. Nel pomeriggio scatta anche il tabellone di consolazione, per i giocatori sconfitti all’esordio in singolare.

CAMPIONATI EUROPEI DI PARMA: COME SEGUIRLI

Gli incontri dell’edizione 2023 dei Campionati Europei under 16 sono trasmessi sulla piattaforma digitale SuperTenniX, gratuita per i tesserati FITP, con le immagini in diretta dai 3 campi di gara del Tennis Club Parma. Il livescore da tutti i 14 campi è invece disponibile nell’apposita sezione del sito FITP. La diretta streaming è fruibile anche sull’app ufficiale di Tennis Europe, così come il livescore. L’ingresso è gratuito in tutte le quattro sedi di gioco.

RISULTATI

Singolare maschile. Primo turno: L. Lagerbohm (Fin) b. J. Lammas (Irl) 6-0 6-0, P. Basile (Ita) b. H. Courte (Fra) 6-2 6-3, J. Mazingham (Gbr) b. A. Makris (Gre) 6-3 6-1, R. Neimanis (Lat) b. S. Aghayan (Arm) 6-1 6-1, G. Matijasic (Slo) b. G. Davasse Vidal (And) 6-0 6-0, A. Marigliano (Ita) b. N. Maislinger (Aut) 6-2 6-1, L. Hede (Swe) b. E. Averjanov (Est) 6-1 6-3, F. Thomas (Sui) b. J. Tomovic (Mne) 6-0 6-1, D. Markovina (Cro) b. K. Janev (Mkd) 6-1 6-2, A. Berge Nourescu (Rou) b. T. Bretin (Fra) 6-3 6-2.

Singolare maschile. Secondo turno: N. Bilozertsev (Ukr) b. A. Wazny (Pol) 7-6 6-2, O. Milic (Srb) b. S. Guinau (Ned) 6-0 6-1, M. Carrier (Gbr) b. I. Grusnius (Est) 6-0 6-0, E. Dasset (Bel) b. R. Cruz (Por) 7-6 6-2, M. Reiter (Lux) b. L. Primorac (Bih) 7-5 7-6, J. Sadzik (Pol) b. A. Huseinovic (Mkd) 6-4 7-6, J. Silva (Por) b. D. Poghosyan (Arm) 6-0 6-0, T. Sickenberger (Ger) b. S. Pournaropoulos (Gre) 6-3 6-3, K. Yilmaz (Tur) b. A. Messis (Gre) 6-4 7-6, L. Hermann (Nor) b. D. Dersonas (Ltu) 3-6 6-2 7-5, A. Major (Hun) b. N. Vandepoele (Bel) 6-4 6-2, S. Juuhl Sivertsen (Nor) b. A. Geciauskas (Ltu) 6-1 6-3, O. Paldanius (Fin) b. A. Mitev (Bul) 6-0 6-1, J. Vasamì (Ita) b. H. Gokpinar (Tur) 6-2 6-1, L. Petit (Mon) b. N. Gurgenidze (Geo) 6-1 7-6, Z. Naughton (Irl) b. P. Carrascosa (And) 6-1 6-3, H. Schoenmakers (Ned) b. L. Forman (Lux) 6-1 6-4, M. Nikic (Srb) b. F. Sucic (Cro) 6-2 5-7 7-5, S. Sklenicka (Cze) b. P. Angeli (Slo) 6-1 6-1, S. Chodura (Cze) b. D. Balascak (Svk) 4-6 6-2 6-1.

Singolare femminile. Primo turno: E. Menendez Zozaya (Esp) b. M. Giqinyan (Arm) 6-1 6-1, L. Newberry (Gbr) b. L. Couto (Por) 6-2 4-6 6-4, B. Du Pree (Ned) b. N. Syrtveit (Nor) 6-0 6-1, S. Depesova (Svk) b. N. Palm (Fin) 6-1 6-2, M. Srutwa (Pol) b. S. Alletti (Rsm) 7-5 6-1, A. Panagiotidou (Gre) b. K. Bostrom Jorgensen (Nor) 6-3 7-5, M. Boukirat (Fra) b. C. Moore (Gbr) 0-6 7-5 7-5, P. Kuznietsova (Ukr) b. D. Miskovic (Cro) 6-4 5-7 6-3, L. Musetti (Ita) b. I. Lakic (Mne) 6-3 6-4.

Singolare femminile. Secondo turno: M. Biro (Hun) b. A. Sucha (Cze) 6-3 6-1, B. Zeltina (Lat) b. G. Gali Herrero (And) 6-0 6-0, C. Gasparini (Ita) b. A. Tatu (Rom) 6-4 6-4, N. Bak Szabo (Hun) b. A. Vasiliauskaite (Ltu) 6-0 6-1, M. Dobric (Cro) b. J. Marsh (Irl) 6-2 6-2, A. Mitevska (Mkd) b. E. Torbica (Bih) 6-0 6-0, A. Voloshchuk (Por) b. D. Simionescu (Rom) 6-2 6-0, L. Petkovic (Srb) b. R. Deegan (Irl) 6-4 6-3, D. Bibanina (Fin) b. I. Semichina (Mda) 7-5 6-4, S. Gidachyan (Arm) b. N. Andronicou (Cyp) ritiro, S. Horacek (Aut) b. E. Becirovic (Bih) 6-1 6-0, L. Tagger (Aut) b. E. Iurina (Mda) 6-0 6-0, L. Nilsson (Swe) b. E. Plosnik (Slo) 1-6 6-1 6-2, K. Kujovic (Bel) b. L. Dekker (Ned) 6-3 6-0, J. Vandromme (Bel) b. M. Proimaki (Gre) 6-0 6-1, S. Schnyder (Sui) b. I. Pistola (Ita) 4-6 7-6 6-3, D. Dilek (Tur) b. A. Kornieva (Ukr) 6-1 6-1, A. Senica (Slo) b. M. Rankel (Est) 6-0 6-1, L. Vladson (Ltu) b. I. Kurt (Tur) 6-0 6-4, G. Ferro (Ita) b. E. Panova (Cyp) 6-3 6-0, A. Lachinova (Lat) b. Z. Zafirovska (Mkd) 7-5 6-1.

Doppio femminile. Primo turno: Lakic/Gali Herrero (Mne/And) b. Gidachyan/Giqinyan (Arm) 6-0 6-1, Couto/Voloshchuk (Por) b. Becirovic/Torbica (Bih) 6-1 6-0.