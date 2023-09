Trionfo di Sakkari a Guadalajara: dalla delusione al titolo più trestigioso della carriera. “Ho sentito di tutto ultimamente. Dicevano che non avrei mai più vinto un titolo e che era una vergogna essere una top 5 con un solo titolo” (Video)

Tre settimane fa, Maria Sakkari fu eliminata nel primo turno del suo terzo Grand Slam consecutivo e ammise che non sarebbe stata una cattiva idea ripensare alla sua carriera, considerando anche di smettere di giocare. La vita è piena di sorprese, il tennis ancora di più e la 28enne greca ha conquistato sabato il titolo più importante della sua carriera – il secondo in totale e il primo dal 2019 (!) – al WTA 1000 di Guadalajara.

È vero che il torneo era privo delle principali stelle del circuito – c’erano solo due top 10 all’inizio della settimana -, ma Sakkari ha giocato ad alto livello e in finale ha sconfitto la sorprendente americana Caroline Dolehide, numero 111 WTA, con il punteggio di 7-5 6-3, in un incontro in cui, pur non essendo perfetta, ha sempre dominato, risolvendo in 1h43.

Sakkari, attualmente nona WTA, salirà al sesto posto. Dolehide entrerà direttamente tra le prime 60 al mondo. Maria Sakkari, nonostante fosse in top 10 da due anni, aveva solo un trofeo nel suo palmarès, al WTA 250 di Rabat, nel maggio del 2019. Nel discorso di vittoria, un po’ come era successo recentemente a Coco Gauff dopo aver vinto gli US Open, la greca non ha dimenticato chi non ci ha mai creduto.

“Voglio ringraziare il mio allenatore che è con me da cinque anni. Abbiamo aspettato quattro anni per questo titolo. Ho sentito di tutto ultimamente. Dicevano che non avrei mai più vinto un titolo e che era una vergogna essere una top 5 con un solo titolo. È stato molto difficile ascoltare e digerire tutto questo, quindi questo trofeo è ancora più emozionante”, ha confessato durante la cerimonia di consegna dei trofei. Sakkari ha anche approfittato di questo momento di emozione e trionfo per dedicare il titolo a suo nonno, recentemente scomparso. “Voglio ringraziare la mia famiglia. Vorrei che fossero qui con me. Voglio dedicare questo trofeo a mio nonno che è morto l’anno scorso e a mia nonna che è a casa a guardare tutto”.