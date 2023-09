Challenger Charleston: Il Main Draw ed il Tabellone di Quali. Nessun azzurro presente

Challenger Charleston – Tabellone Principale – hard

(1) Couacaud, Enzo vs Poljicak, Mili

Qualifier vs Tomic, Bernard

Mpetshi Perricard, Giovanni vs (WC) Johns, Garrett

Schoolkate, Tristan vs (7) Kudla, Denis

(4) Sandgren, Tennys vs (WC) Crawford, Oliver

Lokoli, Laurent vs Krueger, Mitchell

Qualifier vs (WC) Kodat, Toby

Qualifier vs (8) Ritschard, Alexander

(5) Galarneau, Alexis vs Quinn, Ethan

Geerts, Michael vs Qualifier

Lajal, Mark vs Shelbayh, Abdullah

Holt, Brandon vs (3) Pospisil, Vasek

(6) Walton, Adam vs Qualifier

Dougaz, Aziz vs Qualifier

Kypson, Patrick vs Peniston, Ryan

(PR) Harrison, Christian vs (2) Gomez, Emilio

(1) Mansouri, Skandervs (WC) Sinha, Adit(Alt) Young, Donaldvs (10) Kwiatkowski, Thai-Son

(2) Langmo, Christian vs King, Darian

(Alt) Dlimi, Yassine vs (9) Mayo, Aidan

(3) Zhu, Evan vs (WC) Dostanic, Stefan

Zheng, Michael vs (11) Kozlov, Stefan

(4) Escobedo, Ernesto vs Boulais, Justin

(Alt) Rodenas, Pedro vs (12) Ponwith, Nathan

(5) Gomez, Federico Agustin vs (WC) Lieberman, Henry

(PR) Schnur, Brayden vs (8) Holmgren, August

(6) Kirchheimer, Strong vs (WC) Pate, Carter

(Alt) Vasa, Eero vs (7) Moller, Elmer