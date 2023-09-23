WTA 500 Tokyo: Il Tabellone Principale. Nessuna italiana al via
WTA 500 Tokyp – Tabellone Principale – hard
(1) Iga Swiatek vs Bye
Qualifier vs Nao Hibino
Kayla Day vs (WC) Moyuka Uchijima
Qualifier vs (8) Veronika Kudermetova
(3) Elena Rybakina vs Linda Noskova
Anastasia Pavlyuchenkova vs Donna Vekic
(WC) Anna Kalinskaya vs Ekaterina Alexandrova
Tatjana Maria vs (7) Liudmila Samsonova
(5) Caroline Garcia vs P-Bye P-Bye
Ashlyn Krueger vs Anhelina Kalinina
Petra Martic vs Qualifier
P-Bye P-Bye vs (4) Maria Sakkari
(6) Daria Kasatkina vs Marta Kostyuk
Qualifier vs Qualifier
Cristina Bucsa vs Qualifier
Bye vs (2) Jessica Pegula
TAG: Circuito WTA
8 commenti
PEGULA
KUDERMETOVA
SAMSONOVA
GARCIA
SWIATEK
RYBAKINA
SAKKARI
KASATKINA
Non è dato sapere se Cocciaretto e Paolini fossero iscritte quali alternates, nel qual caso viste le cancellazioni e quindi se si siano cancellate anche loro e
– faranno la trasferta asiatica solo per China Open e 250 Zhengzhou;
– salteranno anche loro la trasferta asiatica.
swiatek
pegula
samsonova
garcia
kudermetova
rybakina
sakkari
kasatkina
Swiatek
Pegula
Rybakina
Garcia
Kudermetova
Samsonova
Martic
Kasatkina
Samsonova
Kasatkina
Swiatek
Garcia
Kudermetova
Pavlyuchenkova
Martic
Pegula
Samsonova
Kasatkina
Swiatek
Garcia
Kudermetova
Pavlyuchenkova
Martic
Pegula
Swiatek
Pegula
Rybakina
Sakkari
Kudermetova
Damsonova
Garcia
Kasatkina
RYBAKINA
PEGULA
SWIATEK
SAKKARI
KUDERMETOVA
ALEXANDROVA
GARCIA
KASATKINA