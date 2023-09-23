Circuito Wta Copertina, WTA

WTA 500 Tokyo: Il Tabellone Principale. Nessuna italiana al via

23/09/2023 11:10 8 commenti
Iga Swiatek POL, 31.05.2001 - Foto Getty Images
Iga Swiatek POL, 31.05.2001 - Foto Getty Images

JPN WTA 500 Tokyp – Tabellone Principale – hard
(1) Iga Swiatek POL vs Bye
Qualifier vs Nao Hibino JPN
Kayla Day USA vs (WC) Moyuka Uchijima JPN
Qualifier vs (8) Veronika Kudermetova RUS

(3) Elena Rybakina KAZ vs Linda Noskova CZE
Anastasia Pavlyuchenkova RUS vs Donna Vekic CRO
(WC) Anna Kalinskaya RUS vs Ekaterina Alexandrova RUS
Tatjana Maria GER vs (7) Liudmila Samsonova RUS

(5) Caroline Garcia FRA vs P-Bye P-Bye it
Ashlyn Krueger USA vs Anhelina Kalinina UKR
Petra Martic CRO vs Qualifier
P-Bye P-Bye it vs (4) Maria Sakkari GRE

(6) Daria Kasatkina RUS vs Marta Kostyuk UKR
Qualifier vs Qualifier
Cristina Bucsa ESP vs Qualifier
Bye vs (2) Jessica Pegula USA

TAG:

8 commenti

brunodalla 23-09-2023 12:15

PEGULA

KUDERMETOVA

SAMSONOVA
GARCIA

SWIATEK
RYBAKINA
SAKKARI
KASATKINA

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Fabblack 23-09-2023 12:12

Non è dato sapere se Cocciaretto e Paolini fossero iscritte quali alternates, nel qual caso viste le cancellazioni e quindi se si siano cancellate anche loro e
– faranno la trasferta asiatica solo per China Open e 250 Zhengzhou;
– salteranno anche loro la trasferta asiatica.

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brizz 23-09-2023 12:11

swiatek

pegula

samsonova
garcia

kudermetova
rybakina
sakkari
kasatkina

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
nico 23-09-2023 12:06

Swiatek

Pegula

Rybakina
Garcia

Kudermetova
Samsonova
Martic
Kasatkina

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
andreandre 23-09-2023 12:02

Samsonova

Kasatkina

Swiatek
Garcia

Kudermetova
Pavlyuchenkova
Martic
Pegula

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
andreandre 23-09-2023 12:02

Samsonova

Kasatkina

Swiatek
Garcia

Kudermetova
Pavlyuchenkova
Martic
Pegula

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Luod 23-09-2023 11:52

Swiatek

Pegula

Rybakina
Sakkari

Kudermetova
Damsonova
Garcia
Kasatkina

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
l Occhio di Sauron 23-09-2023 11:21

RYBAKINA

PEGULA

SWIATEK
SAKKARI

KUDERMETOVA
ALEXANDROVA
GARCIA
KASATKINA

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!