Da lunedì i Campionati europei under 16 a Parma: un festival del tennis con vista sul futuro Esterni Posta in arrivo

Con la conferenza stampa di presentazione, tenuta nel pomeriggio presso la Sala della Rappresentanza del Comune di Parma, è iniziato il conto alla rovescia in vista dell’edizione 2023 dei Campionati Europei under-16 di tennis, l’ultimo dei grandi eventi del tennis mondiale la cui organizzazione è stata assegnata – almeno fino al 2027 – alla Federazione Italiana Tennis e Padel. La prestigiosa manifestazione, targata Tennis Europe e patrocinata dal Comune di Parma, è in programma nella città emiliana da lunedì 25 settembre a domenica 1° ottobre e vedrà in azione tante delle giovani promesse del movimento europeo, regalando agli appassionati un vero e proprio festival del tennis che coinvolgerà i quattro principali club della città. Maschi e femmine si daranno battaglia per i titoli europei di singolare e doppio fra Tennis Club Parma (sede principale, nonché unica dai quarti di finale), Tennis Club President di Montechiarugolo, Circolo del Castellazzo e Sporting Club Parma. In totale, saranno ben 22 i campi in terra rossa all’aperto a disposizione delle ‘stelle del futuro’, che sognano di entrare in un albo d’oro che solo nelle ultime dieci edizioni ha accolto due attuali top-10 come Carlos Alcaraz e Andrey Rublev, ma annovera anche Yannick Noah, Mats Wilander, Stefan Edberg e pure tante giocatrici poi arrivate nel tennis di vertice. 149 i partecipanti complessivi (75 ragazzi, 74 ragazze), da 40 nazioni diverse, che porteranno in Emilia-Romagna i loro giovani migliori per provare a conquistare l’evento più ambito dell’anno.

All’Italia il record di partecipanti, in quanto come federazione ospitante (per la prima volta dal 2006, quando si giocò a Orbetello e Chieti) la Fitp ha ricevuto il diritto di nominare per la nazionale azzurra quattro maschi e quattro femmine. In gara, guidati dai capitani Nicola Fantone e Luca Ronzoni, ci saranno Pierluigi Basile, Andrea De Marchi, Antonio Marigliano, Jacopo Vasamì, Galateo Ferro, Carolina Gasparini, Lucrezia Musetti e Ilary Pistola. Per tutti, il sogno è di riuscire a ripetere quanto riuscito vent’anni fa a Vienna a Fabio Fognini, ultimo azzurro a laurearsi campione europeo under-16 in singolare. Per i vincitori dell’edizione 2023 ci sarà anche la qualificazione per il Tennis Europe Junior Masters, che a Monte Carlo a novembre accoglierà i migliori della stagione. I primi match dell’europeo parmense si giocheranno dalla mattinata di lunedì, ma l’evento diretto da Mauricio Rosciano inizierà a prendere forma già nel fine settimana precedente. Sabato è previsto il sorteggio dei tabelloni, mentre domenica al Tennis Club Parma il programma sarà particolarmente intenso, con prima il meeting fra i capitani seguito dalla cerimonia d’apertura ufficiale, poi la Tennis Europe Junior School (piccolo corso di formazione obbligatorio per tutti i giocatori) e quindi la cena inaugurale con partecipanti, organizzatori e staff. Poche ore più tardi, invece, la parola passerà al campo, con sette giorni di battaglie con vista sul futuro. E ingresso gratuito.

LE DICHIARAZIONI DEI RELATORI DELLA CONFERENZA STAMPA

RAIMONDO RICCI BITTI, Consigliere Nazionale della FITP

“Oltre a portare i saluti di tutto il Consiglio Federale e del Presidente Angelo Binaghi, devo in primis sottolineare che non sono molte, in Italia, le realtà ad avere come Parma una così alta concentrazione di circoli dotati di determinate strutture. Parliamo di quattro club meravigliosi e con un forte spirito sportivo. Con la scelta di accettare la proposta di Tennis Europe, la Federazione ha confermato la sua attenzione all’organizzazione di grandi eventi e in particolare al tennis giovanile. Siamo convinti che i grandi risultati che i nostri atleti stanno avendo siano anche il frutto dei grandi investimenti compiuti in termini di promozione. Non ho dubbi sul fatto che una città come Parma, dalla grande tradizione sportiva, saprà accompagnare a dovere un evento come questo. Infine, un grazie al Comune di Parma per la vicinanza al tennis, alla Regione Emilia-Romagna che si dimostra sempre disponibile e a tutti i circoli che si impegneranno nell’organizzazione di questi Campionati Europei”.

MARCO BOSI, Assessore del Comune di Parma con Delega allo Sport

“Mentre in città si sta giocando il Parma Ladies Open, eccoci ad annunciare un altro grande evento, il primo di questo tipo per la nostra realtà. Un risultato frutto di un percorso partito nel 2018, da una intuizione del direttivo del Tennis Club President e dall’impegno della Regione per riportare a Parma il grande tennis intenzionale. Un percorso sostenuto dalla FITP, che ci ha permesso di mostrare le potenzialità dei circoli del nostro territorio, in grado di svolgere un’attività di alto livello. Noi ci siamo messi a disposizione, la FITP ha deciso di puntare su Parma e i circoli si sono fatti trovare pronti. Siamo orgogliosi di ciò e felici del fatto che si tratti di un progetto pluriennale, che ci permetterà quindi di legare l’evento al territorio, alla città”.

GIAMMARIA MANGHI, Capo della Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna

“All’interno di una proposta sportiva come questa trovano spazio numerosi valori, a partire dalla promozione dello sport giovanile, fattore che è sufficiente da solo a giustificare l’investimento. Il tennis è diventato un elemento saliente della proposta sportiva della nostra regione: siamo arrivati a ospitare in pianta stabile tornei ATP e WTA, ad accogliere la Coppa Davis e ora eccoci pronti per un nuovo grande evento. Tutto ciò è merito del fruttuoso rapporto che si è creato con la FITP, sia nella sua declinazione nazionale, sia in quella regionale. Questo evento ci permetterà di valorizzare la realtà di quattro circoli importanti, sodalizi di persone che condividono obiettivi, tempo, passione e capacità di accoglienza. Siamo molto lieti del fatto che si tratti di una possibilità pluriennale: la programmazione sul medio-lungo periodo è l’ideale per permetterci di trarre il massimo dall’evento in termini di promozione del territorio”.

IVO KADERKA, presidente di Tennis Europe

“Siamo orgogliosi di riportare in Italia, per la prima volta dal 2006, l’evento tennistico più prestigioso d’Europa per la categoria under 16. Voglio ringraziare gli organizzatori e i volontari che si impegneranno nelle varie sedi di gioco, e sono grato specialmente alla FITP e a BNL/BNP Paribas per il loro costante impegno per la promozione del tennis giovanile. Non vediamo l’ora di assistere, la prossima settimana, a un festival del tennis nella città di Parma”.

THOMAS HAMMERL, CEO di Tennis Europe

“Il Campionato Europeo è il torneo più importante del calendario under 16 di Tennis Europe e il più atteso da tutti i giocatori, perché è l’evento di maggior prestigio e quello con più punti in palio per le classifiche. Si gioca dal 1976 e l’albo d’oro presenta una lunga lista di giocatori e giocatrici poi capaci di arrivare ad altissimi livelli. Siamo grati agli organizzatori, ai quali auguriamo il meglio per questa prima edizione a Parma, sicuri che sarà un evento fantastico”.

GILBERTO FANTINI, presidente del Comitato regionale Emilia-Romagna della FITP

“Quando la Federazione ha chiesto a noi, presidenti dei vari comitati regionali, se reputavamo che all’interno della nostra regione ci fossero club in grado di rispondere a determinate caratteristiche, non ho avuto il minimo dubbio nel presentare Parma. Ho contattato i presidenti dei quattro circoli e da parte di tutti è arrivato l’ok immediato, così ci siamo immediatamente attivati. Avere questo evento in Emilia-Romagna è motivo di grande orgoglio, per un comitato regionale che investe il 65% del suo budget per il movimento giovanile. Per cinque anni avremo un evento giovanile di altissimo livello, che tutti avranno la possibilità di ammirare”.

MAURICIO ROSCIANO, direttore tecnico del torneo

“Quando abbiamo eseguito il sopralluogo con i rappresentanti di Tennis Europe, tutti sono rimasti incantati dalla bellezza dei quattro club, fra i quali si è creato subito un bellissimo clima. Non era una sfida facile, ma la collaborazione è stata subito proficua e nei prossimi anni alterneremo fra i vari club la sede principale dell’evento. A differenza di quanto avviene nei tornei professionistici non sono presenti nomi noti al grande pubblico, ma la sfida è venire a osservare i giovani e provare a scoprire i campioni del futuro. Basta dare uno sguardo ai nomi dei coach inviati a Parma dalle varie federazioni per rendersi conto di quanto l’evento sia considerato importante dai settori tecnici delle varie nazioni. Giocheremo su 3 campi in ciascuno dei quattro club, con streaming dei 3 campi principali fin da lunedì e livescore da ogni campo. Inoltre, nelle ultime tre giornate è prevista la copertura tv della piattaforma SuperTennis. L’ingresso sarà sempre gratuito, quindi mi auguro di vedere le tribune colme di pubblico sin dalle prime giornate”.