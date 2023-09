ATP 250 Zhuhai e Chengdu: I Tabelloni di Qualificazione. Due azzurri a Zhuhai (con il programma di domani)

ATP 250 Zhuhai – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Polmans, Marc vs (WC) Dong, Bohua

Strombachs, Robert vs (6) Weber, Arthur

(2) Sweeny, Dane vs Peliwo, Filip

(WC) Wang, Chukang vs (5) Palan, Dominik

(3) Napolitano, Stefano vs Kumar, Omni

Sakellaridis, Stefanos vs (7) Saville, Luke

(4) Giustino, Lorenzo vs Bolt, Alex

Sinclair, Colin vs (8) Bellier, Antoine

1. Stefanos Sakellaridisvs [7] Luke Saville2. [WC] Chukang Wangvs [5] Dominik Palan

COURT 1 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Stefano Napolitano vs Omni Kumar

2. [2] Dane Sweeny vs Filip Peliwo

3. [1] Marc Polmans vs [WC] Bohua Dong

COURT 2 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Colin Sinclair vs [8] Antoine Bellier

2. [4] Lorenzo Giustino vs Alex Bolt

3. Robert Strombachs vs [6] Arthur Weber

ATP 250 Chengdu – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Kotov, Pavel vs Statham, Rubin

Haliak, Mikalai vs (5) Jasika, Omar

(2) Tu, Li vs (WC) Li, Wenfu

(PR) Zakharov, Alexey vs (6) Kachmazov, Alibek

(3) Donskoy, Evgeny vs (PR) Gerasimov, Egor

Chappell, Nick vs (7) Sekulic, Philip

(4) Noguchi, Rio vs Moriya, Hiroki

(WC) Xiao, Linang vs (8) Lock, Benjamin

1. [2] Li Tuvs [WC] Wenfu Li2. [WC] Linang Xiaovs [8] Benjamin Lock(non prima ore: 06:00)

Court 1 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00)

1. Mikalai Haliak vs [5] Omar Jasika

2. [1] Pavel Kotov vs Rubin Statham

3. Nick Chappell vs [7] Philip Sekulic

Court 2 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00)

1. [PR] Alexey Zakharov vs [6] Alibek Kachmazov

2. [4] Rio Noguchi vs Hiroki Moriya

3. [3] Evgeny Donskoy vs [PR] Egor Gerasimov