Parma Ladies Open: Il resoconto di giornata con il programma di domani

Il Parma Ladies Open presented by Iren ha preso il via con le qualificazioni. Sono quattro le atlete che hanno staccato il pass per il tabellone principale del torneo WTA 125 dal montepremi di $115.000 organizzato da MEF Tennis Events e Tennis Club Parma. Sorride Dalila Spiteri, che ha centrato il primo main draw della carriera nella categoria aggiudicandosi il derby contro Camilla Rosatello per 6-1 6-4. In campo è stata protagonista anche l’atleta del TC Parma Elena Bocchi, che davanti ad un Grandstand gremito ha lottato nel match perso 6-3 6-2 contro Antonia Ruzic. Esce di scena anche l’altoatesina Laura Mair, sconfitta 6-1 6-4 da Eva Vedder. Lunedì 18 settembre prenderà il via il main draw che vedrà sei azzurre ai nastri di partenza.

Sorteggiato il main draw – Reduce dalla finale persa a Bucarest, a Parma c'è grande attesa per l'arrivo di Sara Errani. L'ex numero 5 del mondo, sorteggiata nella parte bassa del tabellone, esordirà contro la quinta testa di serie Jaqueline Cristian e proverà a dare seguito ad un ottimo momento di forma. Sarà esordio contro una testa di serie anche per la qualificata Dalila Spiteri, impegnata contro la numero otto del seeding Aliona Bolsova. Entrata direttamente in tabellone, Nuria Brancaccio sfiderà la spagnola Jessica Bouzas Maneiro. La prima testa di serie Anna Karolina Schmiedlova, due anni fa capace di imporsi su Venus Williams nel torneo parmense, affronterà Carol Monnet. La semifinalista della scorsa edizione e numero due del tabellone Ana Bogdan troverà invece Marina Bassols Ribera. Le wild card invece danno fiducia alla linea verde, con Jennifer Rugger, Giorgia Pedone ed Eleonora Alvisi che se la vedranno rispettivamente contro Chloe Paquet, Antonia Ruzic e Viktoriya Tomova. Wild card anche per la tedesca di origini italiane Silvia Ambrosio che affronterà Anna Bondar.

Serata d’apertura, le ragazze mettono le mani “in pasta” – Sabato sera, nella splendida cornice del Complesso Monumentale San Paolo, si è svolta la serata d’apertura del Parma Ladies Open. Le giocatrici sono state protagoniste della serata, prima con la visita al Museo della Racchetta, poi con un cooking show che le ha viste all’opera. Eleonora Alvisi, Chloé Paquet, Emily Appleton, Alexandra Osborne e Alena Fomina-Klotz hanno steso la pasta con l’aiuto della maestra della pasta Rina Poletti e del gruppo dell’Associazione Miss.ione Matterello. L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo dalle tenniste che da lunedì saranno impegnate nel torneo.

Risultati domenica 17 settembre

Qualificazioni (turno unico)

Katarzyna Kawa (1) b. Irina Kromacheva 6-3 6-3

Dalila Spiteri b. Camilla Rosatello (2) 6-1 6-4

Eva Vedder (3) b. Laura Mair (WC) 6-1 6-4

Antonia Ruzic (4) b. Elena Bocchi (WC) 6-3 6-2

Center Court – ore 12:00

Jennifer Ruggeri vs Chloe Paquet

Dalila Spiteri vs (8) Aliona Bolsova

(1) Anna Karolina Schmiedlova vs Carole Monnet Non prima 16:00

Grandstand – ore 11:00

Eleonora Alvisi vs (4) Viktoriya Tomova

Dalila Jakupovic vs Erika Andreeva

Ylena In-Albon vs Reka-Luca Jani

(7) Anna Bondar vs Silvia Ambrosio Non prima 18:00

Court 1 – ore 14:00

Giorgia Pedone vs Antonia Ruzic

Ali Collins / Alexandra Osborne vs Isabelle Haverlag / Eva Vedder

Eleonora Alvisi / Jennifer Ruggeri vs Alena Fomina-Klotz / Conny Perrin