Challenger Saint Tropez: Il Tabellone Principale e di Quali. Tre azzurri nel Md e uno nelle quali

Challenger Saint Tropez – Tabellone Principale – hard

(1/WC) Humbert, Ugo vs Broady, Liam

Brouwer, Gijs vs Qualifier

Grenier, Hugo vs Albot, Radu

Qualifier vs (8) Bonzi, Benjamin

(3) Barrere, Gregoire vs (WC) Gea, Arthur

Cazaux, Arthur vs (WC) Blanchet, Ugo

Klein, Lukas vs Qualifier

Cressy, Maxime vs (7) Goffin, David

(5) Mmoh, Michael vs de Jong, Jesper

Escoffier, Antoine vs Qualifier

Nava, Emilio vs (Alt) Bellucci, Mattia

Zeppieri, Giulio vs (4) Gasquet, Richard

(6) Gaston, Hugo vs Lestienne, Constant

Qualifier vs (Alt) Mayot, Harold

Qualifier vs Ymer, Elias

Nardi, Luca vs (2) Ofner, Sebastian

Challenger Sain Tropez – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Lajal, Mark vs (WC) Tessa, Louis

(Alt) Wallart, Enzo vs (12) Cozbinov, Alexandr

(2) Marie, Jules vs (Alt) Vylegzhanin, Nikolay

(WC) Malige, Mae vs (8) Jacquet, Kyrian

(3) Krutykh, Oleksii vs Karlovskiy, Evgeny

(WC) Alimli, Mikail vs (10) Vincent Ruggeri, Samuel

(4) Added, Dan vs Deckers, Alec

(Alt) Gobat, Adrien vs (11) De Schepper, Kenny

(5) Bourgue, Mathias vs (Alt) Vatutin, Alexey

(WC) Paris, Tom vs (7) Harris, Billy

(6) Royer, Valentin vs Coulibaly, Eliakim

(Alt) Aubriot, Alexandre vs (9) Gojowczyk, Peter

1. [4] Dan Addedvs Alec Deckers2. [5] Mathias Bourguevs [Alt] Alexey Vatutin (non prima ore: 11:30)3. [2] Jules Marievs [Alt] Nikolay Vylegzhanin4. [1] Mark Lajalvs [WC] Louis Tessa(non prima ore: 15:00)

Court 5 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Adrien Gobat vs [11] Kenny De Schepper

2. [WC] Tom Paris vs [7] Billy Harris (non prima ore: 11:30)

3. [WC] Mae Malige vs [8] Kyrian Jacquet

4. [Alt] Enzo Wallart vs [12] Alexandr Cozbinov

Court 6 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Valentin Royer vs Eliakim Coulibaly

2. [Alt] Alexandre Aubriot vs [9] Peter Gojowczyk (non prima ore: 11:30)

3. [WC] Mikail Alimli vs [10] Samuel Vincent Ruggeri

4. [3] Oleksii Krutykh vs Evgeny Karlovskiy (non prima ore: 15:00)