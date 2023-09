WTA 125 Bucharest: Il Tabellone Principale. Due azzurre al via

WTA 125 Bucharest – Tabellone Principale – terra

Bogdan [1] vs Brancaccio

In-Albon vs Sharma

Paquet vs Qualificata

Bondar [5] vs Grammatikopoulou

Sun vs Cristian [3]

Mitu [WC] vs Martinez Cirez

Carle vs Tig

Bouzas Maneiro [6] vs Ignatik

Zavatska vs Noha Akugue [7]

Burillo Escorihuela vs Amariei [WC]

Fetecau [WC] vs Qualificata

[Q] Jimenez Kasintseva vs Errani [4]

Semenistaja [8] vs Cengiz

Bara vs Qualificata

[Q] Monnet vs Todoni [WC]

[Q] Tomova [2] vs Qualificata