Trofeo Antonino Mercadante: ecco i 4 finalisti

Sono state quattro semifinali assai rapide quelle della IX edizione del “Trofeo Antonino Mercadante” prova ITF J100 che si concluderà domenica mattina al Ct Palermo (ingresso libero).

Ad alzare il trofeo nel singolare maschile sarà certamente un tennista azzurro in quanto a sfidarsi (inizio ore 10.15 circa subito dopo la cerimonia di presentazione dei finalisti) saranno il 17enne siracusano Sebastiano Cocola e il pari età veneto Tobia Costanzo Baragiola Mordini.

Sul campo numero 2 il giocatore del Tc Siracusa, seguito quest’oggi in tribuna dal maestro catanese Fabio Rizzo, ha prevalso con il punteggio di 6-2 6-4 a spese del romano Lorenzo Leti Messina tesserato con i colori dell’Eur Sc Roma. Sebastiano, il quale svolge i propri allenamenti tra Cus Catania e Mediterraneo Sc, domani (10 settembre) andrà a caccia del 3° titolo Itf dopo quelli colti nel 2022 a Carthage e Kelibia sempre in Tunisia. Cocola questa settimana è alla posizione 534 ma vanta un best ranking da numero 255.

Raggiungere una finale nella sua Sicilia, sotto lo sguardo del papà e dello zio, ha un sapore speciale.

“E’ sempre bello fare buone prestazioni nella terra in cui sei nato – racconta con gioia Sebastiano –. Oggi a vedere la mia partita c’erano tante persone che sono venute a fare il tifo per me. Sono davvero felice di avere raggiunto la mia terza finale e spero di concludere al meglio questa settimana palermitana. Nel match odierno, il primo set è andato via liscio, invece nel secondo, Lorenzo è salito di livello ma per fortuna sono stato attento e ho portato a casa questa sfida non semplice. Domani mi aspetto una sfida estremamente combattuta contro un avversario che conosco bene. Proverò a portarla a casa sfruttando i miei punti forti”.

Sul campo numero 1, Tobia Costanzo Baragiola Mordini non ha avuto nessun problema a sconfiggere il 16enne ungherese Kalos Krinces, quarta testa di serie, con un duplice 6-1.

Il giocatore veneto, 289 del ranking under 18, che si allena presso il Vavassori Tennis Team, al pari di Cocola, cercherà di conquistare il 3° titolo dopo quelli colti in questa stagione a Veska (Rep. Ceca) e Maaseik (Belgio). L’ultimo atto del Trofeo Mercadante sarà la quinta finale complessiva.

“Oggi sono stato perfetto sotto tutti i punti di vista comandando quasi sempre il gioco – spiega il veneto – anche se va detto che Kalos non era certamente in una delle sue giornate migliori. Importante aver vinto senza aver sprecato troppe energie in vista della finale di domenica contro un avversario forte e che gioca in maniera assai intelligente. Qui al Ct Palermo mi sto trovando alla grande – conclude – il posto è stupendo e si mangia benissimo”.

Sarà tutta straniera la finale femminile, che come scritto in precedenza, si disputerà in contemporanea con quella maschile. A fronteggiarsi per scrivere il nome nel prestigioso albo d’oro del Trofeo Mercadante saranno la rumena Anamaria Oana, testa di serie numero 5, la quale si è imposta per 6-2 6-3 sulla 14enne irpina Ylenia Zocco che ha comunque disputato un ottimo torneo. Per Oana, allenata dall’ex top 15 Atp rumeno Andrei Pavel, ci sarà la russa di 15 anni Kira Voronina vittoriosa per 6-4 6-1 ai danni della tedesca, numero 3 del tabellone, Victoria Pohle.