I Carota Boys, i super tifosi di Sinner vestiti da carota, “stanno conquistando il mondo del tennis” (Video)

Ogni stella ha il suo fan club e nel tennis ci sono molti super fan: Ons Jabeur ha Seal al suo fianco e un fan che si veste come la bandiera tunisina, Coco Gauff ha Jimmy Butler e il fan più grande di Tommy Paul è un bambino che lo incita a bordo campo.

Ma i tifosi più unici nel tennis e negli sport – forse addirittura nel mondo – sono nientemeno che i Carota Boys.

I Carota Boys di Jannik Sinner sono esattamente ciò che il termine suggerisce: ragazzi vestiti da carote. La loro ispirazione è venuta dai capelli rossi-arancioni di Sinner, così come dal famoso momento in cui ha mangiato una carota durante un cambio di campo in un evento ATP a Vienna nel lontano 2019.

I sei Carota Boys sono apparsi per la prima volta al torneo ATP Masters 1000 di Roma lo scorso maggio, ma non si sono fermati al confine italiano. Alcune settimane dopo, hanno postato una foto sul loro Instagram di fronte alla Torre Eiffel: i ragazzi in costume da carota erano arrivati a Roland Garros ed erano pronti a fare il loro debutto nel Grande Slam.

Cinque dei Carota Boys sono anche andati a vedere il loro giocatore preferito competere a Wimbledon, dove l’allora numero 8 del mondo ha raggiunto le semifinali.

Naturalmente, dovevano venire a New York e vedere gli US Open, con costumi da carota. Hanno assistito dal Louis Armstrong Stadium durante il match del terzo turno di Sinner, incitandolo mentre affrontava il campione degli US Open 2016, Stan Wawrinka.

Nella sua intervista in campo dopo la vittoria in quattro set, Sinner li ha ringraziati per essere venuti, ma pensava che avessero già lasciato lo stadio. Ma non temere, le carote stavano solo scendendo le scale per avvicinarsi al loro eroe. “Significa molto”, ha detto. “Non li ho ancora incontrati di persona, quindi sarà un bel momento quando finalmente li incontrerò.”

Alla fine, i Carota Boys e il loro omonimo si sono incontrati e hanno scattato selfie. Non è stato un lungo incontro, ma è stato un momento toccante per tutti coloro che ne sono stati testimoni.

Durante la sua conferenza stampa, Sinner ha detto che gli piace vederli quando gioca.

“È bello vederli ogni volta che gioco. Li seguo anche sui social, e, sai, fanno video divertenti e tutto”, ha detto. “La nostra amicizia è appena iniziata. È bello vederli. Sapevo quando facevano questo, che forse erano un po’ diversi dagli altri fan. Immagino che fosse così, quindi sono molto felice di averli con me.”

Carota Boys Jannik Sinner pic.twitter.com/QKejWaFX3y — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2023





Marco Rossi