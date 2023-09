Us Open – Doppio Misto: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana

Us Open – Tabellone Principale doppio misto – hard

(1) J. Pegula / A. Krajicek vs L. Siegemund / S. Gille

K. Siniakova / M. Melo vs B. Mattek-Sands / J. Murray

M. Mateas / M. McDonald vs R. Montgomery / A. Michelsen

H. Chan / (5) L. Glasspool vs (5) E. Perez / (5) J. Rojer

(4) L. Stefani / J. Salisbury vs T. Townsend / B. Shelton

A. Sutjiadi / R. Bopanna vs V. Zvonareva / A. Mies

L. Chan / I. Dodig vs G. Olmos / T. Puetz

G. Dabrowski / (7) N. Lammons vs (7) D. Schuurs / (7) H. Nys

(8) Z. Yang / K. Krawietz vs L. Kichenok / J. Zielinski

S. Hunter / J. Peers vs B. Strycova / S. Gonzalez

N. Kichenok / M. Gonzalez vs E. Shibahara / M. Pavic

D. Collins / (3) R. Harrison vs (3) S. Hsieh / (3) M. Arevalo

(6) N. Melichar-Martinez / M. Ebden vs A. Danilina / H. Heliovaara

C. Gauff / J. Sock vs A. Parks / D. Kudla

A. Krueger / E. Quinn vs A. Muhammad / J. Withrow

Y. Xu / J. Vliegen vs A. Guarachi / A. Molteni