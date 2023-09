US Open 2023: Tra Ritorni Memorabili e Sorprese. Caroline Wozniacki centra gli ottavi. Dominic Stricker e Rinky Hijikata prima volta agli ottavi di uno Slam (Video)

Caroline Wozniacki, ex numero uno al mondo, ha avuto bisogno di soli tre tornei per mostrare nuovamente il suo miglior tennis dopo quasi quattro anni di assenza e la nascita di due figli dal 2020. La 33enne danese, che già al secondo turno aveva ottenuto una grande vittoria contro Petra Kvitova (11ª WTA), si è qualificata venerdì agli ottavi di finale degli US Open, torneo in cui è stata finalista nel 2009 e 2014, con un’altra performance che ci ha fatto tornare indietro gli anni.

La campionessa dell’Australian Open 2018 ha sconfitto al terzo turno Jennifer Brady, che è tornata in campo dopo due anni (a causa di un infortunio) con il punteggio di 4-6, 6-3 6-1, in una partita che si è conclusa in due ore e che ha visto Wozniacki vincere nove giochi consecutivi tra la metà del secondo set e la parte cruciale del terzo set. Wozniacki ora attende di sfidare la statunitense Coco Gauff.

In una buona giornata per le campionesse del Grand Slam, Jelena Ostapenko (21ª WTA) ha ottenuto una vittoria contro l’americana Bernarda Pera (73ª), con il punteggio di 4-6, 6-3 6-3. La lettone se la vedrà con Iga Swiatek, numero 1 al mondo. Ostapenko guida i confronti diretti contro Swiatek per 3-0!

Ben Shelton non avrebbe potuto scegliere un luogo migliore per riscattarsi. Dopo aver iniziato l’anno raggiungendo i quarti di finale all’Australian Open, il giovane americano ha affrontato un momento difficile, ma ora sta nuovamente brillando agli US Open davanti al suo pubblico e ha raggiunto gli ottavi di finale a New York.

Con un gioco elettrizzante e molto offensivo, il numero 47 al mondo ha domato Aslan Karatsev (77°) con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-2 6-0, in 2 ore e 19 minuti, in una partita in cui ha messo a segno 26 aces, 38 colpi vincenti e solo 15 errori non forzati, in netto contrasto con le 15 doppi falli e 33 errori del russo. Karatsev ha dato filo da torcere solo nel secondo set, prima che Shelton riprendesse il controllo. Così, il pubblico americano continua a celebrare buone notizie nel tabellone maschile, dato che è già garantito un posto per un locale nei quarti di finale. Shelton si prepara ora ad affrontare Tommy Paul, curiosamente lo stesso match che si è svolto nei quarti di finale dell’Australian Open, con la vittoria di Paul.

Taylor Fritz, numero nove al mondo, ha raggiunto venerdì il miglior risultato della sua carriera agli US Open accedendo per la prima volta agli ottavi di finale del torneo.

Il numero uno degli Stati Uniti ha messo in scena una delle migliori prestazioni della settimana e ha domato il giovane Jakub Mensik, vincendo con il punteggio di 6-1, 6-2 6-0, in quasi 90 minuti di gioco.

Fritz ha dominato l’incontro, non ha mai affrontato un break point durante tutta la partita, ha vinto l’89% dei punti sul primo servizio e ha avuto un’incredibile efficienza nei break points: su otto occasioni ha realizzato sette break.

Il 25enne cercherà ora di andare ancora più lontano agli US Open, e il suo prossimo avversario sarà lo svizzero Dominic Stricker. Gli US Open 2023 stanno riservando, infatti, diverse sorprese e ci sono molti tennisti non favoriti che stanno cogliendo l’occasione, come Dominic Stricker e Rinky Hijikata, che si sono qualificati per la prima volta nelle rispettive carriere agli ottavi di finale di un torneo del Grand Slam.

Per quanto riguarda il giovane svizzero, ha dimostrato che la vittoria contro Stefanos Tsitsipas non è stata un caso e ha ottenuto un’altra vittoria in cinque set, questa volta contro il francese Benjamin Bonzi con il punteggio di 2-6, 7-5, 7-6(4), 3-6 6-2, dopo 3 ore e 30 minuti di gioco.

Mentre l’australiano – attuale campione di doppio dell’Australian Open – ha giocato a un livello straordinario e ha sconfitto il cinese Zhizhen Zhang con il punteggio di 6-3, 6-3, 4-6 6-3. Il suo prossimo avversario sarà Frances Tiafoe.





Marco Rossi