Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Como, Maiorca e Zhangjiagang: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. A Como derby tra Darderi e Napolitano. Bellucci in campo in Spagna (LIVE)

01/09/2023 06:04 Nessun commento
Stefano Napolitano nella foto
Stefano Napolitano nella foto

ITA CHALLENGER Como (Italia) – Quarti di Finale, terra battuta

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)
1. [1] Thiago Seyboth Wild BRA vs Rudolf Molleker GER
Il match deve ancora iniziare

2. [5] Pedro Martinez ESP vs Sumit Nagal IND

Il match deve ancora iniziare

3. [4] Benoit Paire FRA vs Dimitar Kuzmanov BUL (non prima ore: 15:00)

Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Stefano Napolitano ITA vs [Alt] Luciano Darderi ITA (non prima ore: 17:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)
1. [1] Constantin Frantzen GER / Hendrik Jebens GER vs Zvonimir Babic CRO / Alexander Donski BUL

Il match deve ancora iniziare

2. Filip Bergevi SWE / Mick Veldheer NED vs [2] Roman Jebavy CZE / Petr Nouza CZE

Il match deve ancora iniziare










ESP CHALLENGER Mallorca (Spagna) – Quarti di Finale, cemento

Pista 1 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)
1. [5] Mattia Bellucci ITA vs [2] Hamad Medjedovic SRB
Il match deve ancora iniziare

2. [Alt] Daniel Rincon ESP vs [3] Antoine Escoffier FRA (non prima ore: 16:30)

Il match deve ancora iniziare

3. [Alt] Nick Hardt DOM vs [7] Harold Mayot FRA

Il match deve ancora iniziare

4. [Alt] Mark Lajal EST vs [Q] Damir Dzumhur BIH

Il match deve ancora iniziare



Pista 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)
1. [1] Theo Arribage FRA / Luca Sanchez FRA vs [4] N.Sriram Balaji IND / Ramkumar Ramanathan IND

Il match deve ancora iniziare

2. [3] Sander Arends NED / Artem Sitak NZL vs Daniel Cukierman ISR / Joshua Paris GBR

Il match deve ancora iniziare






CHN CHALLENGER Zhangjiagang (Cina) – Quarti di Finale, cemento

Central Court – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)
1. [7] Ricardas Berankis LTU vs [LL] Colin Sinclair NMI
ATP Zhangjiagang
Ricardas Berankis [7]
7
6
6
Colin Sinclair
5
7
1
Vincitore: Berankis
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2. [WC] Rigele Te CHN vs [8] James McCabe AUS

ATP Zhangjiagang
Rigele Te
A
6
5
James McCabe [8]
40
7
3
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3. [1] Toshihide Matsui JPN / Kaito Uesugi JPN vs [4] Ray Ho TPE / Matthew Christopher Romios AUS

Il match deve ancora iniziare

4. Yunchaokete Bu CHN / Rigele Te CHN vs Francis Casey Alcantara PHI / Fajing Sun CHN

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 12:00 pm)
1. [5] Li Tu AUS vs [2] Terence Atmane FRA

ATP Zhangjiagang
Li Tu [5]
3
5
Terence Atmane [2]
6
7
Vincitore: Atmane
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2. [Q] Mikalai Haliak vs [LL] Yusuke Takahashi JPN

ATP Zhangjiagang
Mikalai Haliak
6
6
Yusuke Takahashi
4
4
Vincitore: Haliak
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