Challenger Como, Maiorca e Zhangjiagang: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. A Como derby tra Darderi e Napolitano. Bellucci in campo in Spagna (LIVE)

Stefano Napolitano nella foto
CHALLENGER Como (Italia) – Quarti di Finale, terra battuta
Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)
1. [1] Thiago Seyboth Wild
vs Rudolf Molleker
Il match deve ancora iniziare
2. [5] Pedro Martinez vs Sumit Nagal
Il match deve ancora iniziare
3. [4] Benoit Paire vs Dimitar Kuzmanov (non prima ore: 15:00)
Il match deve ancora iniziare
4. [WC] Stefano Napolitano vs [Alt] Luciano Darderi (non prima ore: 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)
1. [1] Constantin Frantzen / Hendrik Jebens vs Zvonimir Babic / Alexander Donski
Il match deve ancora iniziare
2. Filip Bergevi / Mick Veldheer vs [2] Roman Jebavy / Petr Nouza
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Mallorca (Spagna) – Quarti di Finale, cemento
Pista 1 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)
1. [5] Mattia Bellucci
vs [2] Hamad Medjedovic
Il match deve ancora iniziare
2. [Alt] Daniel Rincon vs [3] Antoine Escoffier (non prima ore: 16:30)
Il match deve ancora iniziare
3. [Alt] Nick Hardt vs [7] Harold Mayot
Il match deve ancora iniziare
4. [Alt] Mark Lajal vs [Q] Damir Dzumhur
Il match deve ancora iniziare
Pista 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)
1. [1] Theo Arribage / Luca Sanchez vs [4] N.Sriram Balaji / Ramkumar Ramanathan
Il match deve ancora iniziare
2. [3] Sander Arends / Artem Sitak vs Daniel Cukierman / Joshua Paris
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Zhangjiagang (Cina) – Quarti di Finale, cemento
Central Court – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)
1. [7] Ricardas Berankis
vs [LL] Colin Sinclair
ATP Zhangjiagang
Ricardas Berankis [7]
7
6
6
Colin Sinclair
5
7
1
Vincitore: Berankis
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Berankis
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
ace
3*-2
df
3*-3
3-4*
4-4*
4*-5
4*-6
6-6 → 6-7
C. Sinclair
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
4-4 → 4-5
R. Berankis
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
C. Sinclair
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
C. Sinclair
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Sinclair
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
ace
4-4 → 4-5
R. Berankis
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
C. Sinclair
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
C. Sinclair
40-A
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-2 → 2-3
R. Berankis
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
C. Sinclair
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
R. Berankis
15-0
30-0
40-0
40-15
df
ace
0-1 → 1-1
2. [WC] Rigele Te vs [8] James McCabe
ATP Zhangjiagang
Rigele Te•
A
6
5
James McCabe [8]
40
7
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Te
15-40
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
J. McCabe
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
J. McCabe
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
R. Te
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
J. McCabe
15-0
0-15
15-15
30-15
40-15
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4*-5
4-4*
4*-5
ace
4*-6
5-6*
6-6*
6*-7
6-6 → 6-7
R. Te
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
5-6 → 6-6
R. Te
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
4-5 → 5-5
J. McCabe
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 4-5
J. McCabe
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
2-4 → 2-5
R. Te
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
J. McCabe
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
1-3 → 1-4
R. Te
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
J. McCabe
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
R. Te
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
J. McCabe
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
ace
0-0 → 0-1
3. [1] Toshihide Matsui / Kaito Uesugi vs [4] Ray Ho / Matthew Christopher Romios
Il match deve ancora iniziare
4. Yunchaokete Bu / Rigele Te vs Francis Casey Alcantara / Fajing Sun
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 12:00 pm)
1. [5] Li Tu vs [2] Terence Atmane
ATP Zhangjiagang
Li Tu [5]
3
5
Terence Atmane [2]
6
7
Vincitore: Atmane
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Tu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-6 → 5-7
T. Atmane
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
5-5 → 5-6
T. Atmane
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
4-4 → 4-5
L. Tu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
T. Atmane
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
3-3 → 3-4
L. Tu
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
2-3 → 3-3
L. Tu
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
1-2 → 2-2
T. Atmane
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
L. Tu
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
1-0 → 1-1
T. Atmane
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Tu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 3-6
T. Atmane
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-5 → 3-5
L. Tu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-4 → 2-5
T. Atmane
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
2-3 → 2-4
L. Tu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
2-2 → 2-3
T. Atmane
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
2-1 → 2-2
L. Tu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
2-0 → 2-1
T. Atmane
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
L. Tu
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
2. [Q] Mikalai Haliak vs [LL] Yusuke Takahashi
ATP Zhangjiagang
Mikalai Haliak
6
6
Yusuke Takahashi
4
4
Vincitore: Haliak
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Haliak
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
Y. Takahashi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
M. Haliak
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
4-1 → 4-2
Y. Takahashi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
3-1 → 4-1
M. Haliak
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Y. Takahashi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
M. Haliak
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Y. Takahashi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Haliak
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Y. Takahashi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
M. Haliak
0-40
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
4-3 → 5-3
M. Haliak
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-1 → 4-2
M. Haliak
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
ace
1-0 → 2-0
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