Stricker sorprende al secondo turno degli US Open: sconfigge Tsitsipas in una maratona di oltre quattro ore

Dominic Stricker, giovane di appena 21 anni da tempo considerato un talento destinato a grandi risultati, ha ottenuto mercoledì la vittoria più importante della sua carriera, qualificandosi per il terzo turno degli US Open, torneo per il quale ha dovuto passare attraverso le qualificazioni la scorsa settimana. Lo svizzero – proveniente da una nazione con grandi campioni – ha sconfitto al secondo turno il greco Stefanos Tsitsipas, settimo al mondo, che non ha mai avuto fortuna agli US Open (non è mai andato oltre il terzo turno), con il punteggio di 7-5, 6-7(2), 6-7(5), 7-6(6) 6-3, dopo oltre quattro ore di match. Tsitsipas era in procinto di vincere il match nel quarto set, sul 5-3, e si trovava a soli due punti dalla vittoria.

Stricker attende ora il vincitore della partita tra l’americano Chris Eubanks e il francese Benjamin Bonzi per sapere chi affronterà venerdì.