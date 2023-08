US Open, Sinner e Berrettini subito protagonisti: i bookmaker spingono per il doppio successo all’esordio. Sinner ci prova, Jannik re di New York a 15. Ma in quota è grande sfida tra Djokovic e Alcaraz

Tutto pronto a New York per lo US Open, ultimo Slam dell’anno. Saranno sette gli italiani impegnati nel tabellone maschile, con il numero uno azzurro Sinner alla guida della spedizione tricolore e alla ricerca del primo titolo Major dopo la conquista del primo Masters 1000 a Toronto. L’esordio dell’altoatesino sarà contro Yannick Hanfmann e gli esperti prevedono una vittoria agevole per lui: il successo dell’italiano si gioca a 1,02 contro la vittoria di Hanfmann a 10.

Per quanto riguarda il set betting, in cima alla lavagna c’è il 3-0 in favore di Sinner, visto a 1,33 e seguito dal 3-1 per l’altoatesino a 3,85. Un inatteso trionfo del tedesco per 3-2 pagherebbe 40 volte la posta. Esordio anche per Matteo Berrettini, contro il francese Ugo Humbert: secondo i betting analyst di Planetwin365 il romano vede il successo alla prima, in quota a 1,55 contro il 2,41 dell’avversario. Lo 0-3 dell’azzurro è il risultato più probabile, proposto a 3,93 e seguito dal 3-1 a 4,13.

Le partite degli altri italiani vedono Lorenzo Musetti a 1,11 nella prima contro il qualificato Droguet, offerto a 6,30. Anche Sonego verso un esordio vincente: a 1,25 la vittoria su Alboran, visto a 3,85.

Quote equilibrate per il giovane Arnaldi, a 1,80 per la sfida con Jason Kubler, proposto a 1,98. Impresa quasi impossibile per Stefano Travaglia, offerto a 9,30 contro il padrone di casa Tommy Paul, un cui successo paga 1,05 volte la posta. Non semplice neppure l’avvio di Marco Cecchinato, mai oltre il primo turno nel torneo: in quota a 8,60 contro l’1,06 di Roman Safiullin.

I favoriti per il titolo

È Jannik Sinner la grande speranza del tennis italiano per lo US Open, ultima prova dello Slam, al via oggi. L’azzurro arriva all’appuntamento poche settimane dopo il trionfo di Toronto, primo Masters 1000 conquistato dal 22enne altoatesino, che ha un tabellone difficilissimo a Flushing Meadows ma che proverà a dare fastidio ai due grandi favoriti per la vittoria finale. Sarà il solito duello tra Djokovic e Alcaraz? Probabilmente sì, e lo confermano anche le quote Snai che vedono il serbo – assente lo scorso anno – in testa alla lavagna a 2,25. Se Djokovic dà la caccia al 24° titolo dello Slam, dall’altra parte del tabellone c’è Carlos Alcaraz, che lo scorso anno ha trionfato in America vincendo il primo Major della carriera. Il bis dello spagnolo, testa di serie numero 1, paga 2,75. Dietro Djokovic e Alcaraz c’è Medvedev a 10, poi Sinner. Gli altri azzurri: Matteo Berrettini a 100, Lorenzo Musetti a 150, Lorenzo Sonego a 250. C’è anche l’opzione “tennista italiano in finale” che vale 10. Sinner parte favorito nel match d’esordio contro Hanfmann (1,01). Stesso discorso per Berrettini contro Humbert (1,60) e Sonego contro Moreno de Alboran (1,27).

Tra le donne, la grande favorita è la polacca Iga Swiatek a 3,50. Alle sue spalle ci sono Aryna Sabalenka a 5,50, Caroline Garcia a 7,00, Coco Gauff a 7,50 ed Elena Rybakina a 8,50. Lontane le italiane: Camila Giorgi a 150, Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto a 250, Lucia Bronzetti a 500.

