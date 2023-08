Travaglia supera Cazaux: L’US Open accoglie il marchigiano nel Main Draw

Il tennista marchigiano Stefano Travaglia (n.234) ha raggiunto il main draw degli US Open battendo in un combattuto match il francese Arthur Cazaux (n.121) con il punteggio di (4)67 64 61. Per Travaglia, questa è la seconda volta che accede al tabellone principale dello Slam americano, il primo fu nel 2017, anno in cui fu eliminato al secondo turno.

L’inizio dell’incontro ha visto Cazaux, 17° testa di serie del tabellone, partire forte, ma Travaglia ha dimostrato grande spirito combattivo, annullando tante palle break concesse al francese. Tre di questi erano set point. La determinazione del marchigiano, combinata con un solido gioco da fondo campo, gli ha permesso di rimanere in partita e gradualmente prendere il controllo degli scambi.

Il primo set si è concluso con un tie-break a favore di Cazaux, ma Travaglia non si è lasciato abbattere. Ha continuato a lottare punto dopo punto, costringendo il suo avversario ad affrontare situazioni di pressione. Il risultato? Un secondo set vinto con il punteggio di 6-4 con l’azzurro che sul 4 pari è stato ad un passo dalla sconfitta quando sotto per 15-40 ha annullato ben quattro palle break che sarebbero stati dei mini match point) e un terzo dominato, conclusosi 6-1 in suo favore.

La vittoria permette a Travaglia di avanzare nel main draw, dove affronterà il numero 14 del mondo, Tommy Paul. Nei loro tre incontri precedenti, Paul ha sempre avuto la meglio su Travaglia. Chi uscirà vincitore da questo match dovrà poi sfidare uno tra Marco Cecchinato o Roman Safiullin.

Il match tra Travaglia e Cazaux ha avuto momenti di grande tennis. L’azzurro ha dimostrato una grande capacità di rimanere concentrato nei momenti chiave, come quando ha annullato set point nel primo set (anche se poi l’ha perso) e palle break nel secondo parziale. Il suo gioco solido da fondo campo, combinato con colpi precisi è stato decisivo nel garantirgli la vittoria.

Slam Us Open S. Travaglia S. Travaglia 6 6 6 A. Cazaux [17] A. Cazaux [17] 7 4 1 Vincitore: S. Travaglia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 A. Cazaux 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 A. Cazaux 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Cazaux 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Cazaux 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Cazaux 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 A. Cazaux 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Cazaux 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Cazaux 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 A. Cazaux 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 S. Travaglia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Cazaux 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Lo spot di Travaglia

(14) T. Paul vs S. Travaglia

R. Safiullin vs M. Cecchinato

I. Ivashka vs J. Cerundolo

M. Giron vs (21) A. Davidovich Fokina





Marco Rossi