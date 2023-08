23 agosto 2023, 50 anni di ranking ATP

23 agosto 1973. Esattamente 50 anni fa, fu pubblicata la prima Classifica ATP stilata al computer. Ilie Nastase, fortissimo e istrionico campione rumeno, è entrato nella storia come primo numero 1 in quel 23 agosto ’73, su di un cartellone enorme stampato e appeso all’interno degli spogliatoi dei tornei. Ironicamente “Nasty” (il suo soprannome) non era affatto felice di esser in cima a questa nuova classifica ufficiale, creata su freddi numeri, convinto che l’innovazione avrebbe finito per guastare le relazioni tra i giocatori, stabilendo gerarchie e gelosie. “Non ho avuto molto tempo per godermi il mio primo posto quando l’ho ottenuto, perché tutti volevano portarmelo via”, affermò infatti Nastase 40 anni dopo, in merito alle sue 40 settimane al vertice.

Una frase forte quella di Nastase, comune al sentore per il quale di un’impresa se ne gode più in retrospettiva che al momento in cui la si vive e cavalca. In realtà dopo un inizio discusso, il prestigio di essere numero uno è cresciuto in modo esponenziale nel corso dei decenni. Infatti niente ha influenzato la disciplina più delle classifiche computerizzate. Non è esagerato affermare che è il ranking che governa il gioco e la vita dei giocatori. Le classifiche determinano l’incedere di ogni tennista: sono loro che decidono a quali tornei un atleta possa partecipare, con l’enorme differenza dell’essere o meno testa di serie, o se invece è necessario passare per l’impervia via delle qualificazioni. Gli aspiranti professionisti sono spinti a girare in eventi a volte sperduti e lottare contro tutto e contro tutti per racimolare una manciata di preziosi punti in classifica, perché solo scalandola ci si avvicina al sole…

A ripensarci oggi, sembra assurdo che prima di quella data uno sport individuale così diffuso e seguito non avesse un ranking che stabilisse con certezza – o comunque secondo un metodo matematico preciso – chi fosse il miglior tennista, ma tant’è. Anzi, a quei tempi la stessa ATP e l’intero mondo della racchetta tra giornalisti e organizzatori temeva che questo concetto di “numero 1” potesse non essere compreso, addirittura sgradito. Facciamo un passo indietro, riavvolgendo il nastro della storia, per capire la genesi di questa epocale innovazione che ha cambiato per sempre lo sport del tennis, introducendo regole per stilare i tabelloni e un ordine certo per valutare la forza e carriera dei giocatori.

La classifica prima della nascita del ranking computerizzato

Radicati nello sport attuale, guidato dai “big data” e da statistiche sempre più precise ed ossessive su ogni aspetto della prestazione, è difficile comprendere quanto sia stato rivoluzionario l’introduzione del sistema di classifica computerizzato ai suoi tempi. Persino il concetto di numero 1 ufficiale non esisteva prima di quel 23 agosto 1973. Le classifiche di fine anno erano totalmente soggettive: venivano compilate da un mix di esperti di tennis come i pochi giornalisti che seguivano i tornei viaggiando nei quattro continenti, emittenti radio e tv, ex giocatori e associazioni nazionali, il tutto secondo criteri oggettivi ma non univoci, che finivano per stabilire al termine dell’anno chi fossero i migliori. Ma non c’era consenso, ogni diretto interessato perorava la propria visione, con ottimi argomenti per stabilire che fosse “la migliore”. Tra questi in Italia certamente il “guru” dei numeri Rino Tommasi, che scherzava affermando “prima che venisse lanciata la classifica ufficiale, il computer del tennis ero io”, parole che avevano un fondo di verità.

La creazione di classifiche computerizzate è stata una rivoluzione: ha permesso ai giocatori di definire chi fosse il numero 1 come nuova misura universale di grandezza. Il più forte, il più continuo come risultati, quello che si meritava di essere in cima ai tabelloni dei tornei a quali prendeva parte. L’uomo da battere. Oggi fa quasi sorridere pensare tutto ciò, ma 50 anni fa questo non c’era. La stessa ATP era incerta su come sarebbe stato accettato il “numero 1 ufficiale”. Gli appassionati erano abituati a considerare i campioni dei tornei dello Slam come i grandi del gioco, tanto che per molti il vincitore dell’edizione annuale di Wimbledon era considerato come una sorta di “campione del mondo”. Inserire un metodo matematico con aggiornamento periodico su regole certe e matematiche rischiava di creare una situazione allora vista come un paradosso: la vetta della classifica poteva spettare a un giocatore che non fosse sceso in campo in quel momento a causa della perdita di punti di rivale in un evento lontano, o addirittura il nuovo n.1 poteva esser stato appena sconfitto. Come può essere il migliore uno che è stato battuto? C’era poi anche il tour parallelo WCT, il calendario tennistico non era strutturato come quello attuale, a livello organizzativo si facevano passi in avanti ma si era ancora in un’era un po’ pionieristica. Insomma, il mondo della racchetta 50 anni fa era davvero tanto diverso da quello attuale, e così il modo di pensare nell’ambiente.

Se poi ci pensiamo bene, in fondo anche ai giorni nostri la stessa classifica, pur fondamentale punto di riferimento, non è considerata in modo univoco come l’aspetto più importante. Lo dimostra il fatto che l’ITF a fine 2022 ha nominato come tennista dell’anno Nadal, e non il n.1 del ranking ATP Alcaraz, o che diverse importanti riviste ed esperti continuino a stilare le proprie classifiche annuali con criteri diversi da quelli adottati per ranking computerizzato.

La prima classifica, col “divisore”

Le prima classifica ATP del 23 agosto 1973 fu stabilita attraverso il calcolo di una media: i punti accumulati in un periodo di 52 settimane divisi per il numero di tornei giocati (divisore minimo di 12). Ai tornei venivano assegnati punti in base ai prize money (minimo di $ 25.000) e alla quantità dei giocatori in tabellone. La prima “ATP International Player Rankings” di lunedì 23 agosto 1973 fu prodotta e stampata su di una gigantesca carta informatica dalla TRW Inc., un’importante azienda aerospaziale, a El Segundo, nella baia di Santa Monica (USA). Bob Kramer raccolse fogli da tutto il mondo, creò un elenco dei giocatori e calcolò meticolosamente i punti guadagnati dal suo ufficio di West Pico Boulevard, a Los Angeles. Dennis Spencer, che sostituì Bob Kramer nel dicembre 1975, ha affermò: “Bob ha stretto un accordo con un giovane ingegnare della TRW per elaborare le classifiche. La maggior parte dei giornalisti pensava che avesse senso perché nella loro mente il ranking ATP avrebbe potuto anche provenire dallo spazio!”. Bob Kramer ricorda: “Ho stretto un accordo con Simon Ramo di TRW per costruire una risorsa basata su un sistema di punti per stabilire la classifica, elemento che era uno dei principi chiave alla base della fondazione dell’ATP nel 1972. Ramo era un fisico rinomato, ingegnere di Los Angeles impegnato nella produzione aerospaziale. Come appassionato di tennis, vicino e amico di Jack Kramer, ci ha “prestato” un po’ di tempo del suo computer e uno dei suoi ingegneri informatici, Bob Kurle, per aiutare l’ATP a gestire i dati delle classifiche ogni mese e infine, settimanalmente”.

Il sistema basato sul merito era sostenuto dai giocatori e il funzionamento con la media ha subito ulteriori modifiche nel 1986. Quel metodo era ritenuto inizialmente il migliore per valutare la forza di un giocatore, impedendo che si potessero accumulare più punti solo giocando di più. Anzi, la presenza del divisore finiva per scoraggiare il giocare troppo, visto che le sconfitte diventavano penalizzanti: maggiore è il numero di eventi giocati, maggiore è il divisore. Non è un caso che i migliori, per preservare il loro alto ranking, giocassero poco e solo i maggiori tornei o quando si sentivano in forma (Ivan Lendl, per esempio).

Un’altra caratteristica di questo primo sistema di ranking erano i “bonus point”, elemento questo assai rimpianto da molti osservatori. Venivano assegnati extra punti in relazione alla classifica del giocatore battuto, e questo rappresentava un giusto premio per l’impresa compiuta e un vero “boost” per chi, dal basso, cresceva verso i piani alti. Questo sistema venne poi eliminato in favore di una maggior semplicità di calcolo della classifica per gli appassionati: difficile capirne in modo immediato il funzionamento e conoscere quanti questi punti fossero, e oltretutto si creavano disparità tra i giocatori che avevano raggiunto lo stesso risultato in un torneo. I punti bonus erano universalmente detestati dai migliori giocatori, che sentivano di aggiungere una sorta di “taglia alle loro teste”, oltre alla pressione di difendere i loro punti negli eventi più grandi. Resterà per sempre un tema “politico” e dibattuto.

Il vero punto debole di questo sistema era quello di arrivare a “premiare” i giocatori che gareggiavano di meno. Tennis Australia riporta un caso concreto: nel 1986, Yannick Noah saltò Wimbledon per infortunio e arrivò al terzo posto in carriera senza aver disputato il torneo più importante dell’anno. Infatti invece di un avere per il proprio ranking un divisore di 17, il totale dei suoi punti fu diviso per 16, aumentando la sua media e permettendogli di superare il 18enne Boris Becker, che difese il suo titolo a Wimbledon ma non ricevette alcun premio in classifica, rimanendo al numero 4. Con il sistema di calcolo in vigore, la costanza di rendimento assicurava medie elevate anche con calendari relativamente snelli, c’era quindi un disincentivo a giocare di più e rischiare di diluire la propria media. Di conseguenza, le superstar giocavano di meno ed erano attirate da ricche esibizioni, usate come allenamento di lusso oltre a rimpinguare il proprio portafoglio.

1990: arriva il Best 14, e nuove polemiche

L’avvento dell’ATP Tour nel 1990 mirava a correggere questi difetti spingendo i giocatori a competere di più sul proprio circuito. L’ATP Tour infatti nacque come partnership tra giocatori e direttori dei tornei. Le classifiche ATP adottarono il sistema “Best 14”, la media dei punti fu eliminata, insieme ai bonus point, a favore di un numero minimo di tornei da considerare e giocare – 14 invece di 12. I giocatori potevano scartare risultati scadenti senza subire contraccolpi, più giocavano, più potevano scegliere ciò che contava per il conteggio dei punti nel proprio ranking. Non mancarono le proteste. “Siamo l’unico sport in cui ogni partita non conta”, disse nel 1992 Ivan Lendl, colui che più aveva sfruttato il sistema precedente. “Non dovrebbe esser permesso di avere 15 risultati pessimi e che questi non contano perché ne hai 14 migliori e puoi far valere solo quelli” tuonò Ivan. In effetti anche questo sistema aveva delle falle importanti, visto che tendeva a premiare troppo la quantità e gli eventi ATP, a scapito anche dell’importanza degli Slam. Un esempio? Nel 1990, Stefan Edberg chiuse da numero 1 nonostante avesse perso al primo turno sia a Roland Garros che a US Open, due pessimi piazzamenti che poteva scartare e non considerare. Visse un grande anno, un vero n.1 ma… qualcosa non funzionava. È possibile avere un sistema di classifica nel quale i Major siano “scartabelli”? Oggettivamente, no.

Il nuovo millennio portò a un ripensamento radicale. Credendo che i fan fossero confusi dalle classifiche di 52 settimane, l’ATP ha promosso la Champions Race come nuovo sistema di classifica nel 2000. I giocatori hanno iniziato l’anno con zero punti – come un campionato di Formula 1, da cui il sistema nuovo si era ispirato – e hanno accumulato punti durante la stagione, fino al termine dell’annata agonistica quando il numero 1 era decretato e quindi “incoronato”. Ovviamente la Champions Race non poteva determinare le iscrizioni ai tornei e le teste di serie. A questo scopo erano ancora necessarie le classifiche precedenti. Rinominato “Tournament Entry System” e nascosto alla vista del pubblico, esisteva come un sistema di classifica-ombra. Nessuno tuttavia si è lasciato ingannare dalla classifica “reale”. Lleyton Hewitt, leader della Race all’inizio del 2000, non si considerava il numero 1 e nemmeno gli altri lo vedevano tale, anche se “rusty” alla fine raggiunse la vetta come numero 1 di fine stagione nel 2001, come campione degli US Open e del Masters.

Alla fine il sistema è stato nuovamente corretto. L’ATP si è mossa, gli Slam e i Masters 1000 sono diventati “Mandatory”, ossia contano per il ranking di ogni tennista che ha classifica Entry System per giocarli, con gli altri “migliori cinque” rimasti come incentivo per giocare di più negli eventi più piccoli e poter scegliere dove competere nelle altre settimane di calendario. Questo rimane essenzialmente il sistema di classifica attuale, con una componente “migliori sette” che estende il totale degli eventi conteggiati a 19 (20 per gli otto migliori che partecipano anche alle ATP Finals). Quindi, anche se non tutti i risultati contano, tutti gli eventi maggiori sono conteggiati.

Il sistema attuale di classifica non è perfetto – se mai la perfezione esiste… – ma oggettivamente è chiaro e si può affermare “funziona”. La Race di inizio anno segue passo passo l’evoluzione dei risultati, mentre l’introduzione del Live Ranking consente ad ogni appassionato di seguire in tempo reale e molto chiaro i cambiamenti in classifica di ogni tennista, cosa che ha assolutamente reso molto fruibile l’annata. Davvero passi da gigante rispetto a quando, 50 anni fa, gli stessi giocatori dovevano aspettare la pubblicazione su carta del “International Tennis Weekly” per sapere quale fosse il proprio ranking. Nel 1973 la classifica fu pubblicata 11 volte, nel ’76 23 volte, nel 1978 40 volte fino alle 43 del 1979. Oggi si può sapere in ogni istante come ogni giocatore sia posizionato. Del resto il mondo ormai corre velocissimo, e le informazioni circolano alla velocità della luce.

Marco Mazzoni