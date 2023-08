Us Open- Qualificazioni: I risultati dei giocatori italiani impegnati nel Day 1. Bilancio di giornata di 5 Vittorie e 7 (6) Sconfitte

Sono iniziate questo pomeriggio le qualificazioni degli Us Open.

Il primo a celebrare il passaggio al secondo turno è stato Federico Gaio. Nonostante un inizio sotto tono, il tennista di Faenza ha sorpreso tutti ribaltando il pronostico della vigilia contro Grenier, imponendosi con il punteggio di 3-6 6-3 6-2. Ora, il suo avversario sarà l’argentino Comesana.

In parallelo, abbiamo assistito alle vittorie di Alessandro Giannessi e Giulio Zeppieri. Giannessi ha ottenuto un trionfo significativo contro il giovane francese Mayot, imponendosi 7-6 7-5 in un match durato poco più di due ore.

Dall’altro lato, Zeppieri ha avuto la meglio su Riccardo Bonadio con lo score di 7-6 6-7 6-3. Una vera battaglia durata oltre due ore e mezza, con il punto chiave nel sesto gioco del terzo set, dove Zeppieri ha ottenuto l’unico break dell’incontro. E ora, in un interessante derby italiano, Giannessi e Zeppieri si affronteranno nel prossimo turno.

Purtroppo, non tutte le notizie sono positive. Mattia Bellucci ha ceduto a Kukushkin (6-4 7-6) e Francesco Passaro ha perso contro Hong con un punteggio di 7-6 6-4.

Nel singolare femminile, grande soddisfazione viene dalla vittoria di Lucrezia Stefanini, numero 103 del mondo. Dominando il match, ha sconfitto la svizzera Ylena In-Albon, numero 158, con un convincente 6-2 6-1.

Al secondo turno sfiderà la coreana Han.

Sconfitta invece per Sara Errani, ex semifinalista nel 2012, che ha ceduto 6-4 6-0 alla giovane Erika Andreeva. A uscire di scena anche Nuria Brancaccio.

Raul Brancaccio l’ultimo acuto di questa prima giornata di qualificazioni degli Us Open. L’azzurro ha battuto in due set l’ucraino Vitaliy Sachko – 76(5) 63 – e affronterà ora al secondo turno il kazako Timofey Skatov, n.128 Atp.

hr />

Slam Us Open S. Errani [16] S. Errani [16] 4 0 E. Andreeva E. Andreeva 6 6 Vincitore: E. Andreeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 E. Andreeva 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 S. Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-4 → 0-5 E. Andreeva 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 S. Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 E. Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 S. Errani 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Andreeva 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 S. Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 E. Andreeva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 S. Errani 15-0 40-0 2-4 → 3-4 E. Andreeva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 S. Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 E. Andreeva 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 S. Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 E. Andreeva 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 S. Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

S. Erranivs E. Andreeva

3°Inc. L. Siegemund vs N. Brancaccio



Slam Us Open L. Siegemund [10] L. Siegemund [10] 6 6 N. Brancaccio N. Brancaccio 1 4 Vincitore: L. Siegemund Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 N. Brancaccio 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 L. Siegemund 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 N. Brancaccio 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 L. Siegemund 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 N. Brancaccio 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 L. Siegemund 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 N. Brancaccio 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 L. Siegemund 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 N. Brancaccio 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 L. Siegemund 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 N. Brancaccio 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 N. Brancaccio 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 L. Siegemund 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 N. Brancaccio 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 L. Siegemund 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 11 – Ore: 17:00

3°Inc. L. Nardi vs T. Tirante



Slam Us Open L. Nardi [15] L. Nardi [15] 4 4 T. Tirante T. Tirante 6 6 Vincitore: T. Tirante Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Tirante 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 L. Nardi 0-15 15-15 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 T. Tirante 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 3-5 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 T. Tirante 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 T. Tirante 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 T. Tirante 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Tirante 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 T. Tirante 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 L. Nardi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 T. Tirante 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 T. Tirante 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 1-2 → 1-3 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 T. Tirante 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 0-0 → 0-1

Slam Us Open F. Gaio F. Gaio 3 6 6 H. Grenier [32] H. Grenier [32] 6 3 2 Vincitore: F. Gaio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 H. Grenier 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 F. Gaio 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 H. Grenier 0-15 0-30 0-40 df 3-1 → 4-1 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 H. Grenier 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 F. Gaio 15-0 15-15 15-30 40-30 1-0 → 2-0 H. Grenier 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-3 → 6-3 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 H. Grenier 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 3-2 → 4-2 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 H. Grenier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Grenier 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-5 → 3-6 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 H. Grenier 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 F. Gaio 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 H. Grenier 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 F. Gaio 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 H. Grenier 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 F. Gaio 0-15 df 0-30 df 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 H. Grenier 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

F. Gaiovs H. Grenier

3°Inc. V. Sachko vs R. Brancaccio



Slam Us Open V. Sachko V. Sachko 6 3 R. Brancaccio R. Brancaccio 7 6 Vincitore: R. Brancaccio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 V. Sachko 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 R. Brancaccio 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 V. Sachko 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 R. Brancaccio 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 V. Sachko 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-2 → 3-2 R. Brancaccio 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 V. Sachko 0-15 df 15-15 ace 30-15 ace 30-30 30-40 2-0 → 2-1 R. Brancaccio 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 V. Sachko 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 3-5* 4*-5 4*-6 5-6* ace 6-6 → 6-7 V. Sachko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 R. Brancaccio 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 V. Sachko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 R. Brancaccio 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 V. Sachko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 R. Brancaccio 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 V. Sachko 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 R. Brancaccio 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 V. Sachko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 R. Brancaccio 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-0 → 2-1 V. Sachko 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 R. Brancaccio 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Slam Us Open F. Agamenone F. Agamenone 2 3 M. Zheng M. Zheng 6 6 Vincitore: M. Zheng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Agamenone 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 M. Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 F. Agamenone 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 M. Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 F. Agamenone 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 2-2 → 2-3 M. Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Agamenone 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Zheng 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Agamenone 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Zheng 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 F. Agamenone 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 M. Zheng 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 F. Agamenone 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 M. Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 F. Agamenone 0-15 df 0-30 0-40 1-1 → 1-2 M. Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 F. Agamenone 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

Slam Us Open L. Stefanini [8] • L. Stefanini [8] 6 6 0 Y. In-Albon Y. In-Albon 2 1 0 Vincitore: L. Stefanini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 L. Stefanini 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 L. Stefanini 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Y. In-Albon 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 L. Stefanini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Y. In-Albon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 L. Stefanini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Y. In-Albon 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 L. Stefanini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Y. In-Albon 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 L. Stefanini 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Y. In-Albon 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 L. Stefanini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-0 → 4-1 Y. In-Albon 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 L. Stefanini 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Y. In-Albon 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 L. Stefanini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Slam Us Open A. Giannessi A. Giannessi 7 7 H. Mayot H. Mayot 6 5 Vincitore: A. Giannessi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 H. Mayot 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 H. Mayot 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 H. Mayot 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 H. Mayot 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 A. Giannessi 15-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 H. Mayot 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 H. Mayot 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak *- 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6* 7*-6 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 H. Mayot 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Giannessi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 H. Mayot 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 H. Mayot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 H. Mayot 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 H. Mayot 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Giannessi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 H. Mayot 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

Slam Us Open F. Passaro F. Passaro 6 4 S. Hong S. Hong 7 6 Vincitore: S. Hong Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Hong 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 S. Hong 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 F. Passaro 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 S. Hong 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Hong 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Passaro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Hong 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 F. Passaro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 6-6 → 6-7 F. Passaro 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 S. Hong 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 F. Passaro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 S. Hong 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 S. Hong 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Hong 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Hong 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Hong 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

F. Agamenonevs M. ZhengL. Stefaninivs Y. In-AlbonA. Giannessivs H. MayotF. Passarovs S. Hong

2°Inc. R. Bonadio vs G. Zeppieri



Slam Us Open R. Bonadio R. Bonadio 6 7 3 G. Zeppieri [30] G. Zeppieri [30] 7 6 6 Vincitore: G. Zeppieri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 G. Zeppieri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 R. Bonadio 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 R. Bonadio 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 R. Bonadio 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Bonadio 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 6-3* 6-6 → 7-6 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 R. Bonadio 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 R. Bonadio 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 G. Zeppieri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 R. Bonadio 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 R. Bonadio 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 G. Zeppieri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Bonadio 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Bonadio 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 8-8* 9*-8 9*-9 9-10* 10-10* 10*-11 6-6 → 6-7 R. Bonadio 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 R. Bonadio 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 R. Bonadio 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 R. Bonadio 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 R. Bonadio 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Bonadio 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Slam Us Open M. Bellucci • M. Bellucci 4 6 0 M. Kukushkin M. Kukushkin 6 7 0 Vincitore: M. Kukushkin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Bellucci 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 1-5* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 M. Bellucci 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. Kukushkin 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 M. Kukushkin 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Kukushkin 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 M. Kukushkin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Bellucci 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Kukushkin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 M. Kukushkin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Kukushkin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

M. Belluccivs M. Kukushkin