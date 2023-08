WTA 125 Chicago: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Lucia Bronzetti al via

WTA 125 Chicago – Tabellone Principale – hard

(1) Arantxa Rus vs Kateryna Baindl

Qualifier vs Sophie Chang

Jodie Burrage vs Qualifier

Rebecca Marino vs (5) Lucia Bronzetti

(4) Alizé Cornet vs (WC) Whitney Osuigwe

Viktoriya Tomova vs Maryna Zanevska

Robin Anderson vs (WC) Clervie Ngounoue

Katarzyna Kawa vs (8) Kamilla Rakhimova

(6) Rebeka Masarova vs Panna Udvardy

Qualifier vs Madison Brengle

Irina Fetecau vs Claire Liu

Qualifier vs (3) Camila Osorio

(7) Diane Parry vs Rebecca Peterson

Kaia Kanepi vs Margarita Betova

(WC) Kolie Allen vs Cristina Bucsa

(WC) Varvara Lepchenko vs (2) Elina Avanesyan

(1) Storm Huntervs (WC) Adesuwa Osabuohien(2) Irina Khromachevavs (WC) Ashley Matz(3) Eri Hozumivs Quinn Gleason(4) Ulrikke Eikerivs (WC) Nia Cooper