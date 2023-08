Coco Gauff trionfa a Cincinnati e conquista il suo primo WTA 1000

Cincinnati è stata testimone di un momento storico nel tennis mondiale. La giovane americana Coco Gauff, 19 anni e attualmente settima nel ranking mondiale, ha conquistato domenica il suo primo torneo WTA 1000, proprio davanti al suo pubblico, in uno dei tre tornei di questa categoria disputati negli Stati Uniti.

Conosciuta oramai come la nuova stella del tennis americano, Gauff ha avuto una stagione estiva strepitosa da quando ha iniziato la collaborazione con l’illustre Brad Gilbert. La sua scia di successi include la vittoria a Washington e un quarto di finale a Montreal, dove è stata sconfitta dalla futura campionessa Jessica Pegula.

La finale a Cincinnati ha visto Gauff fronteggiare la ceca Karolina Muchova, attualmente 17ª nel ranking WTA ma destinata ad entrare per la prima volta nella top 10 da lunedì. Gauff ha dominato l’incontro, vincendo la partita con il punteggio di 63 64. Ha gestito l’incontro con maestria, mentre la sua avversaria sembrava essere sopraffatta dagli errori. Oltre a ciò, la condizione fisica di Muchova sembrava lontana dall’essere ottimale.

Gauff, che in passato aveva già raggiunto la top 5 mondiale, salirà al sesto posto nel ranking. Questa vittoria la posiziona come una delle principali candidate al titolo nel prossimo US Open. Il tennis statunitense ha sicuramente una nuova eroina da seguire, e il futuro sembra luminoso per questa giovane talentuosa atleta americana.