WTA 250 Cleveland: Il Tabellone Principale. In campo per i colori italiani due azzurre. Scontro generazionale tra V. WIlliams e Mirra Andreeva. 27 anni di differenza tra le due

Il mondo del tennis è sempre in movimento. Mentre un torneo volge al termine, un altro è alle prese con le prime emozionanti sfide, come sta avvenendo al WTA 250 di Cleveland, negli Stati Uniti che parte oggi con le qualificazioni.

In una delle partite più attese della fase iniziale, assisteremo a un incredibile scontro generazionale. La giovane promessa Mirra Andreeva, di appena 16 anni, sfiderà la leggenda del tennis, Venus Williams, 43 anni. Un gap impressionante di 27 anni separa le due tenniste!

Mentre Andreeva rappresenta la nuova generazione e cerca di fare il suo nome nel panorama tennistico mondiale, Williams, con una carriera gloriosa alle spalle, dimostra che la passione e la dedizione possono mantenere un atleta al vertice anche dopo decenni.

Per i colori italiani al via Elisabetta Cocciaretto, testa di serie n.6 che sfiderà Lauren Davis e Jasmine Paolini che se la vedrà con Emma Navarro.

(1/WC) Caroline Garciavs Linda FruhvirtovaPeyton Stearnsvs QualifierSloane Stephensvs Julia GrabherLin Zhuvs (8) Anna Blinkova

(4) Ekaterina Alexandrova vs (ALT) Patricia Maria Tig

Emma Navarro vs Jasmine Paolini

Qualifier vs Qualifier

Irina-Camelia Begu vs (7) Mayar Sherif

(6) Elisabetta Cocciaretto vs Lauren Davis

Mirra Andreeva vs (WC) Venus Williams

Katerina Siniakova vs Qualifier

Qualifier vs (3/WC) Veronika Kudermetova

(5) Anhelina Kalinina vs Ana Bogdan

Tatjana Maria vs Varvara Gracheva

Linda Noskova vs (WC) Leylah Fernandez

Qualifier vs (2) Barbora Krejcikova