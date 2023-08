Sfida cruciale tra Sinner e de Minaur: Punti importanti e significato nel Ranking ATP per la storia del tennis italiano

Un epico scontro è in arrivo sul campo da tennis, quando Jannik Sinner si misurerà con l’australiano Alex de Minaur. Oltre al titolo (sarà il primo per entrambi in un Masters 1000), sono in gioco 400 preziosi punti sia per il Ranking ATP sia per la Race to Turin. Questi punti sono ambìti da entrambi i giocatori e potrebbero avere un impatto significativo sulla loro posizione nelle classifiche.

La battaglia tra i due avverrà non prima delle ore 22.00 italiane, prima ci sarà la finale di doppio in programma alle 19.30.

La posta in gioco nel match tra l’azzurro e de Minaur va oltre la semplice competizione: potrebbe ridefinire la storia del tennis italiano nel ranking ATP.

L’Impatto dei 400 Punti sulla Carriera dell’Azzurro

Per l’azzurro, conquistare i 400 punti in questo match non modificherebbe la sua attuale quarta posizione nella Race to Turin. Tuttavia, una vittoria potrebbe essenzialmente garantire il suo posto nelle Finals, anche se non matematicamente.

Ma è nel ranking ATP che questi 400 punti avrebbero un impatto maggiore. Un successo lo vedrebbe sorpassare due tennisti, il russo Andrey Rublev e il norvegese Casper Ruud. Questo significherebbe che l’azzurro ritoccherebbe il suo best ranking, piazzandosi al 6° posto. Questa sarebbe un’impresa notevole, mettendolo sullo stesso piano della migliore posizione raggiunta in carriera da un altro italiano, Matteo Berrettini.

Con un tale risultato, Sinner supererebbe Corrado Barazzutti, che aveva raggiunto la 7ª posizione mondiale. Ciò lascerebbe Sinner a guardare solo verso Adriano Panatta, che ha raggiunto il 4° posto nella classifica mondiale. Da segnalare che anche Fabio Fognini ha fatto la sua comparsa nella top ten, raggiungendo la 9ª posizione ed è stato al momento l’unico giocatore italiano ad aver vinto un Masters 1000 (A Monte Carlo nel 2019).

Un Rapido Sguardo alla Storia del Tennis Italiano

Mentre celebriamo i successi dei tennisti italiani nel ranking ATP, vale la pena ricordare Nicola Pietrangeli. Sebbene fosse stato numero 3 del mondo, questo traguardo è stato raggiunto prima dell’introduzione del ranking ATP nel 1973. Le classifiche di quel periodo non erano determinate aritmeticamente da un computer, motivo per cui ufficialmente Pietrangeli non figura in questa specifica lista.

Legend - Ultimo aggiornamento: 13-08-23 11:09 N.B. La presente classifica è aggiornata in tempo reale con i punti conquistati nei tornei dello Slam, ATP, WTA, Challenger e ITF (maschili e femminili). I punti dei tornei ITF Future maschili e quelli femminili con un montepremi inferiore a 50.000$ sono computati dall'ATP e WTA con una settimana di ritardo. La presente classifica rispecchia questa particolarità, aggiungendo così i punti ITF acquisiti nei tornei della scorsa settimana e non nei tornei della settimana in corso, come avviene per tutti gli altri. Pos LIVE Posizione attuale, differenza - Nome giocatore Nazione Punti LIVE Punti attuali Punti in entrata Nome torneo Punti in uscita Nome torneo 1 1, 0 Best: 1 Carlos Alcaraz ESP, 2003.05.05 9395 9225 +180 (Quarterfinals) Canada (Eliminato) -10 (R32) ATP Masters 1000 Canada (08-08-2022) 2 2, 0 Best: 1 Novak Djokovic SRB, 1987.05.22 8795 8795 - - 3 3, 0 Best: 1 Daniil Medvedev RUS, 1996.02.11 6530 6360 +180 (Quarterfinals) Canada (Eliminato) -10 (R32) ATP Masters 1000 Canada (08-08-2022) 4 4, 0 Best: 3 Stefanos Tsitsipas GRE, 1998.08.12 5090 5090 +10 (Second Round (Bye)) Canada (Eliminato) -10 (R32) ATP Masters 1000 Canada (08-08-2022) 5 6, +1 Best: 6 Holger Rune DEN, 2003.04.29 4790 4825 +10 (Second Round (Bye)) Canada (Eliminato) -45 (R32) ATP Masters 1000 Canada (08-08-2022) 6 5, -1 Best: 2 Casper Ruud NOR, 1998.12.22 4715 4985 +90 (Third Round) Canada (Eliminato) -360 (SF) ATP Masters 1000 Canada (08-08-2022) 7 7, 0 Best: 5 Andrey Rublev RUS, 1997.10.20 4595 4595 +10 (Second Round (Bye)) Canada (Eliminato) -10 (R32) ATP Masters 1000 Canada (08-08-2022) 8 8, 0 Best: 8 Jannik Sinner ITA, 2001.08.16 4325 3815 +600 (Final) Canada -90 (R16) ATP Masters 1000 Canada (08-08-2022) 9 9, 0 Best: 5 Taylor Fritz USA, 1997.10.28 3605 3605 +90 (Third Round) Canada (Eliminato) -90 (R16) ATP Masters 1000 Canada (08-08-2022) 10 10, 0 Best: 10 Frances Tiafoe USA, 1998.01.20 3050 3085 +10 (First Round) Canada (Eliminato) -45 (R32) ATP Masters 1000 Canada (08-08-2022) 11 11, 0 Best: 8 Karen Khachanov RUS, 1996.05.21 2855 2900 - -45 (R32) ATP Masters 1000 Canada (08-08-2022) 12 18, +6 Best: 15 Alex de Minaur AUS, 1999.02.17 2595 2085 +600 (Final) Canada -90 (R16) ATP Masters 1000 Canada (08-08-2022)

Race LIVE 2023

1 ✓ Carlos Alcaraz ESP 6865 +190

Punti per la qualif. all’ ATP Finals 6325

2 ✓ Novak Djoković SRB 5955 +10

3 Daniil Medvedev RUS 5310 +190

4 Jannik Sinner 3785 +2 +610

5 Stefanos Tsitsipas GRE 3445 -1 +20

6 Andrey Rublev RUS 3280 -1 +20

7 Holger Rune DEN 3045 +20

8 Casper Ruud NOR 2580 +100

9 Taylor Fritz USA 2480 +100

10 Alexander Zverev GER 2320 +55

11 Alex de Minaur AUS 2290 +4 +610

12 Tommy Paul USA 2175 +370

13 Karen Khachanov RUS 1910 -2 +10

14 Frances Tiafoe USA 1815 -1 +20

15 Cameron Norrie GBR 1760 -1 +10

16 Francisco Cerúndolo ARG 1535 +55

17 Tallon Griekspoor NED 1400 +30

18 Hubert Hurkacz POL 1380 +3 +100

19 Grigor Dimitrov BUL 1375 +10

20 Jan Lennard Struff GER 1367 -2





Francesco Paolo Villarico