Masters 1000 Toronto: grande attesa per il derby azzurro, per i bookie Sinner nettamente avanti su Berrettini (sondaggio LiveTennis)

Sarà una prima volta assoluta quella tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini, prossimi avversari nell’ATP Masters 1000 in programma a Toronto. L’altotesino – di diritto al secondo turno – affronta il romano, capace di regolare all’esordio il francese Barrere, con i favori del pronostico: si gioca infatti a 1,49 il successo di Sinner, quota che sale a 1,53 su Newgioco, contro il colpo di Berrettini offerto tra 2,44 e 2,52. Per i bookie probabile un finale in due parziali, avanti a 1,56, su un match deciso al terzo set, a 2,32, con il 2-0 a favore del numero uno azzurro, proposto a 2,34 contro il 4,30 dello stesso risultato ma per il finalista di Wimbledon 2021.

Nella giornata di mercoledì scenderanno in campo anche altri due azzurri: Lorenzo Musetti, che dopo il netto successo contro il giapponese Nishioka, se la vedrà con l’australiano Thanasi Kokkinakis: quote favorevoli al toscano, avanti a 1,64 sul successo australiano fissato a 2,13. Servirà un’impresa invece a Matteo Arnaldi, offerto a 5,60 contro la testa di serie numero 2 Danil Medvedev, campione a Toronto nel 2021, visto vincente a 1,15 volte la posta.

Quote e scontri diretti – Toronto

1R Ruusuvuori – Giron 0-1 1.60 2.33

1R Etcheverry – Korda 0-0 3.64 1.29

1R Humbert – Jarry 0-0 2.17 1.69

1R McDonald – Karatsev 1-1 1.76 2.08

1R Sonego – Murray 0-1 2.61 1.49

1R De Minaur – Norrie (11) 1-1 1.80 2.02

1R Zverev (13) – Griekspoor 1-1 1.30 3.53

1R Vukic – Coric (14) 0-0 3.04 1.38

1R Diallo – Evans 1-0 2.58 1.51

1R Shelton – Zapata Miralles 0-0 1.29 3.66

1R Auger Aliassime (10) – Purcell 1-1 1.34 3.23

2R Lehecka – Ruud (3) 0-1 2.48 1.54

2R Arnaldi – Medvedev (2) 0-1 5.61 1.13

2R Paul (12) – Cerundolo 1-2 1.58 2.29

2R Kecmanovic – Hurkacz (15) 2-0 3.22 1.32

2R Daniel – Raonic 0-2 2.34 1.56

2R Tsitsipas (4) – Monfils 2-1 1.28 3.38

2R Musetti (16) – Kokkinakis 0-0 1.67 2.19

2R Berrettini – Sinner (7) 0-0 2.55 1.51

1R Collins – Svitolina 1-0 2.33 1.601R Parks – Davis 0-0 2.09 1.741R Samsonova (15) – Siniakova 0-1 1.43 2.831R Pera – Putintseva 1-1 2.24 1.651R Wozniacki – Birrell 0-0 1.97 1.831R Mertens – Kasatkina (10) 2-5 2.48 1.531R Potapova – Muchova (14) 1-1 2.46 1.551R Haddad Maia (11) – Frech 1-0 1.38 2.931R Fernandez – Stearns 0-1 1.63 2.271R Kostyuk – Zheng 0-0 2.16 1.711R Blinkova – Zhang 1-2 1.36 3.151R Martic – Tsurenko 1-0 2.35 1.591R Vondrousova (9) – Sherif 0-0 1.17 5.152R Garcia (5) – Bouzkova 0-3 1.85 1.951R Giorgi – Andreescu 0-1 2.21 1.662R Brady – Rybakina (3) 0-0 3.82 1.262R Azarenka (16) – Stephens 5-4 1.48 2.652R Boulter – Gauff (6) 1-0 5.80 1.132R Paolini – Keys (13) 0-1 4.33 1.212R Swiatek (1) – Pliskova 3-0 1.07 8.36