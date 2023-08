Berrettini e Musetti subito in campo a Toronto: per i bookie Sinner tra i candidati al titolo

Un folto gruppo di italiani è pronto a scendere in campo nel Masters 1000 di Toronto, a cominciare da Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, che esordiranno nella giornata di lunedì al primo turno del torneo canadese. Il tennista romano parte con i favori del pronostico nella sfida a Gregoire Barrere: il suo successo si gioca a 1,25, contro quello del suo avversario a 4. Berrettini avanti anche per la conquista del primo set, in quota a 1,37 rispetto al francese proposto a 3,10. Per quanto riguarda il set betting, lo 0-2 in favore dell’italiano è in pole a 1,70, seguito dall’1-2 a 3,60.

Come riporta Agipronews, esordio da favorito anche per Lorenzo Musetti, atteso alla sfida con Yoshihito Nishioka: la vittoria dell’azzurro è vista a 1,52, mentre il nipponico è proposto a 2,55. Nel set betting il 2-0 di Musetti prevale a 2,23, con il 2-1 a 3,80.

Tra gli italiani, il principale candidato ad arrivare fino in fondo è Jannik Sinner, la cui vittoria finale paga 10 volte la posta. Lontani Berrettini, proposto a 65, e Musetti quotato a 75. Il favorito è Carlos Alcaraz a 2,25, seguito da Daniil Medvedev a quota 5.

Quote e scontri diretti – Masters 1000 Toronto

1R Nakashima – Lehecka 2-0 1.91 1.90

1R Musetti (16) – Nishioka 2-1 1.56 2.43

1R Galarneau – Cerundolo 0-0 3.96 1.25

1R Zhang – Kokkinakis 0-1 2.46 1.55

1R Davidovich Fokina – Wolf 0-0 2.15 1.71

1R Barrere – Berrettini 0-0 3.99 1.25

1R Mannarino – Daniel 0-2 1.69 2.18

1R Bublik – Hurkacz (15) 1-5 2.74 1.46

1R Garin – Kecmanovic 1-0 1.79 2.03

1R Monfils – Eubanks 0-0 1.76 2.07

1R Paul (12) – Schwartzman 0-0 1.33 3.31

1R Raonic – Tiafoe (9) 0-1 2.62 1.50

1R Pospisil – Arnaldi 0-0 2.90 1.41

1R Auger Aliassime (10) – Purcell 1-1 1.33 3.32

1R Ruusuvuori – Giron 0-1 1.58 2.36

1R De Minaur – Norrie (11) 1-1 1.81 2.00

1R Diallo – Evans 1-0 2.32 1.61

1R Humbert – Jarry 0-0 2.20 1.68

1R Zverev (13) – Griekspoor 1-1 1.28 3.68

1R McDonald – Karatsev 1-1 1.74 2.10

1R Sonego – Murray 0-1 2.68 1.48

1R Dimitrov – Coric (14) 3-1 1.57 2.41

1R Etcheverry – Korda 0-0 3.94 1.25

1R Shelton – Zapata Miralles 0-0 1.29 3.68

Quote e scontri diretti – WTA 1000 Toronto

1R Day – Bouzkova 1-1 3.47 1.31

1R Paolini – Vekic 1-1 3.13 1.37

1R Zhu – Pliskova 0-1 2.28 1.63

1R Bronzetti – Bencic (12) 0-0 5.59 1.15

1R Azarenka (16) – Linette 2-1 1.38 3.06

1R Gracheva – Cirstea 0-1 2.43 1.56

1R Brady – Ostapenko 2-2 2.59 1.51

1R Stephens – Kalinina 1-1 1.62 2.30

1R Mertens – Kasatkina (10) 2-5 2.40 1.57

1R Williams – Keys (13) 2-3 7.08 1.10

1R Parks – Davis 0-0 2.73 1.45

1R Boulter – Marino 0-0 1.51 2.54

1R Martic – Tsurenko 1-0 2.29 1.62

1R Giorgi – Andreescu 0-1 2.18 1.67

1R Wozniacki – Birrell 0-0 1.70 2.15

1R Collins – Svitolina 1-0 2.41 1.56

1R Fernandez – Stearns 0-1 1.66 2.20

1R Kostyuk – Zheng 0-0 2.22 1.66

1R Vondrousova (9) – Sherif 0-0 1.18 4.83

1R Pera – Noskova 0-0 1.96 1.83

1R Haddad Maia (11) – Badosa 1-1 1.73 2.11

1R Potapova – Muchova (14) 1-1 2.41 1.57

1R Samsonova (15) – Siniakova 0-1 1.47 2.68

1R Blinkova – Zhang 1-2 1.35 3.22