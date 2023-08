Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti ricreano “The Italian Job” con macchine radiocomandate (Video)

In una recente performance ricca di risate e spirito goliardico, i campioni del tennis italiano Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti hanno deciso di cimentarsi in una sfida fuori dal comune: una ricreazione del celebre film “The Italian Job”, ma questa volta con macchine radiocomandate!

La gara di macchine a controllo remoto ha visto i tre atleti impegnarsi in manovre degne di veri piloti di Formula 1, esibendo un’abilità e una precisione sorprendenti nel controllo dei veicoli. L’evento, immortalato in video, ha suscitato la sorpresa e l’ilarità dei fan e degli addetti ai lavori: chi avrebbe mai pensato che questi tre tennisti potessero sembrare così legittimi piloti di F1?

Nonostante le risate e gli scherzi, è emersa una competizione genuina e appassionata tra i tre campioni. L’intensità della competizione, però, non ha mai oscurato il loro affiatamento e il rispetto reciproco, facendo di questa sfida un momento di puro divertimento e condivisione.

Ma come si è conclusa la gara? Chi tra Jannik, Matteo e Lorenzo ha avuto la meglio in questa competizione motoristica insolita? Al di là dell’esito finale, quello che conta davvero è la sportività e il divertimento che hanno regalato ai propri tifosi.

Il successo di questa sfida, comunque, è andato a Matteo Berrettini, secondo Lorenzo Musetti e terzo Jannik Sinner.

Chi vuole supportare il canale Youtube di LiveTennis basta iscriversi e mettere mi piace ai video per avere contributi sempre migliori – CLICCANDO QUI







Federico Di Miele