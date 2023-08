Alcaraz “Re Mida” anche sui social: più 700mila follower Instagram il giorno della vittoria a Wimbledon. E i guadagni volano

“Re Mida” del tennis, tutto quel che tocca diventa oro. Così Lorenzo Musetti aveva definito Carlos Alcaraz nell’intervista che abbiamo riportato ieri. C’è assolutamente del vero in questa simpatica considerazione del nostro azzurro. Gli incredibili successi ottenuti dal più giovane n.1 ATP della storia fruttano enorme popolarità e, di conseguenza, enormi guadagni. Sponsor ovviamente, ma anche attraverso i social network. Ormai i social non sono più solo un mezzo per stare in contatto con i fans, ma anche fondamentale veicolo di promozione della propria immagine e di prodotti, con un valore economico tutt’altro che irrilevante. Basta un semplice dato dei giorni scorsi per fare due conti.

Alcaraz con il suo trionfo a Wimbledon ha registrato un aumento straordinario dei follower su Instagram: ha guadagnato poco più di 700.000 nuovi follower in un solo giorno, quello della finale, ulteriore soddisfazione dopo aver vinto il primo titolo ai Championships sconfiggendo Djokovic in una finale che resterà agli annali come una delle più interessanti e storicamente significative. Prima della finale, Alcaraz aveva 2,8 milioni di follower sul più popolare dei social network; il giorno successivo, lunedì 17 luglio, è passato a 3,5 milioni di follower. Oggi il conto complessivo dei suoi seguaci è 3,9 milioni.

Tutto questo ha un potenziale economico non indifferente: secondo le stime di esperti di social media britannici, il valore della sua presenza su Instagram può fruttargli un potenziale di guadagno di 42.600 dollari per post Instagram sponsorizzato, 21.300 $ per ogni storia Instagram e 55.300 $ per ogni “reel” Instagram. In pratica, ogni suo “reel” Instagram vale quanto sbarcare nei quarti di finale dell’ATP 500 di Washington in corso questa settimana (51.055 $, per l’esattezza, l’assegno per arriva tra i migliori otto del torneo). Niente male…

Dopo la vittoria a Wimbledon, Alcaraz ha accumulato un Prize money complessivo in carriera di 19.644.057 dollari, con 7.814.414 dollari solo in questa prima parte del 2023. Se non è Re Mida lui…

Marco Mazzoni