Alexander Bublik: Magia in mostra all’ATP di Washington (Video)

Nel doppio, senza alcuna pressione legata alla classifica o alle aspettative per un singolarista, emerge l’Alexander Bublik più creativo, esuberante e chiacchierone. Questo è stato evidente al pubblico dell’ATP Washington, che si è deliziato senza riserve con l’esibizione del kazako.

Nonostante la sconfitta insieme a Tallon Griekspoor, Bublik ha regalato momenti e colpi da ricordare, in particolare una serie di scambi spettacolari che hanno fatto alzare in piedi gli spettatori, tra cui un colpo vincente eseguito tra le gambe. Merita di fermarsi un attimo e immergersi nel carisma del kazako, che oggi debutterà in singolare in una partita entusiasmante contro il francese Gael Monfils.





Marco Rossi