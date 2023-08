Ruud posa da “vichingo”

Gentile, corretto, grintoso ma sempre con un aplomb che spesso cela la sue emozioni. Per questo il servizio fotografico che vede Casper Ruud protagonista ha del sorprendente. Il più forte tennista norvegese della storia, e due volte finalista Slam lo scorso anno, ha posato per il noto fotografo David Yarrow nel corso di una visita in Norvegia. Yarrow, artista britannico di base a Londra, è specializzato in scatti d’arte, ma è assai attivo anche come ambientalista e autore di testi. I soggetti delle sue fotografie includono star dello sport, modelli di fama mondiale, fauna selvatica, comunità indigene e paesaggi. Con varie campagne in giro per il mondo, ha raccolto oltre 11 milioni di dollari a favore di varie associazioni filantropiche.

Casper ha rivelato sui social alcuni scatti di questo servizio fotografico, che lo immortala come un vero vichingo, armato di spada e scudo, mostrando un lato ironico e piuttosto “macho”, assolutamente inconsueto.

“All’inizio di questa estate, ho avuto il privilegio di lavorare con il fotografo e filantropo di fama mondiale David Yarrow mentre visitava la Norvegia, ed ecco il risultato! Sono entusiasta di come è andata a finire e mi sento onorato di far parte del suo fantastico lavoro. Abbiamo trascorso una giornata così divertente scattando queste foto insieme e il tempo minaccioso in Norvegia ha reso il risultato finale ancora migliore!”, commenta Ruud nel post che mostra alcuni scatti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Casper Ruud (@casperruud)

Ruud si è sempre detto orgoglioso della propria nazione, una vera fucina di campioni negli sport nordici (sci alpino e sci di fondo soprattutto), ma da qualche tempo sbarcata con forza anche in due degli sport più seguiti a livello globale, tennis e calcio, grazie alle sue imprese e a quelle di Haaland. “Spero di essere di ispirazione per i giovani tennisti norvegesi, è bello poter portare nel mondo la nostra bandiera anche nel tennis. Haaland? Non lo conosco direttamente, è tre anni più giovane e viene da una città a sei ore di viaggio dalla mia. Ma guardo le sue partite, è impressionante, e spero che faccia lo stesso anche lui con me: è bello che per molti anni la Norvegia possa contare su atleti ad alto livello”, conclude Casper in una recente intervista.