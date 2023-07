Challenger Lexington: Il Tabellone Principale e di Quali. Nessun italiano presente

Challenger Lexington – Tabellone Principale – hard

(1) Cazaux, Arthur vs Qualifier

Peniston, Ryan vs Jasika, Omar

(Alt) Ponwith, Nathan vs Qualifier

Qualifier vs (8) Schoolkate, Tristan

(3) Wu, Tung-Lin vs Langmo, Christian

Vallejo, Adolfo Daniel vs Bolt, Alex

(WC) Kingsley, Cannon vs Qualifier

Qualifier vs (6) Sweeny, Dane

(5) Sandgren, Tennys vs (WC) Lapadat, Joshua

Kirchheimer, Strong vs (WC) Damm, Martin

Tomic, Bernard vs Qualifier

Ly, Nam Hoang vs (4) Hong, Seongchan

(7) Walton, Adam vs Janvier, Maxime

McHugh, Aidan vs (Alt) Blanch, Ulises

Spizzirri, Eliot vs (PR) Harrison, Christian

Harris, Billy vs (2) Johnson, Steve

(1) Sekulic, Philipvs (Alt) Ogura, Kosuke(Alt) Roberts, Justinvs (7) Ramanathan, Ramkumar

(2) Mayo, Aidan vs Williams, Cooper

Baker, Blu vs (11) Markes, Colin

(3) Ellis, Blake vs (WC) Schachter, Noah

Bernard, Alexander vs (12/WC) Dostanic, Stefan

(4) Mochizuki, Yuki vs (WC) Ilagan, Andre

Puttergill, Calum vs (10) Ochi, Makoto

(5) Boulais, Justin vs Sheehy, Joshua

(Alt) Baadi, Taha vs (8) Angele, Jaimee Floyd

(6) Boyer, Tristan vs (Alt) Pervolarakis, Michail

(WC) Stephenson, Eli vs (9) Zheng, Michael