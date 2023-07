Challenger Lüdenscheid: Il Tabellone Principale e di Quali. Travaglia e Brancaccio nel Md. Un azzurro nelle quali

Challenger Lüdenscheid – Tabellone Principale – terra

(1) Marozsan, Fabian vs (WC) Gavrielides, Liam

(WC) Rehberg, Max Hans vs Molleker, Rudolf

Roca Batalla, Oriol vs Qualifier

Qualifier vs (5) Marterer, Maximilian

(4) Skatov, Timofey vs Krutykh, Oleksii

Blancaneaux, Geoffrey vs Ugo Carabelli, Camilo

Travaglia, Stefano vs (Alt) Squire, Henri

Laaksonen, Henri vs (6) Brancaccio, Raul

(7) Choinski, Jan vs Onclin, Gauthier

Rodriguez Taverna, Santiago vs Qualifier

Qualifier vs Hardt, Nick

Mena, Facundo vs (3) Paire, Benoit

(8) Dellien, Hugo vs Masur, Daniel

Kovalik, Jozef vs Qualifier

(WC) Wessels, Louis vs Qualifier

Navone, Mariano vs (2) Martinez, Pedro

(1) Ajdukovic, Dujevs Metreveli, AleksandreWehnelt, Kaivs (10) Pereira, Jose

(2) Chazal, Maxime vs Kravchenko, Georgii

(Alt) Negritu, Christoph vs (9) Leite, Wilson

(3) Orlov, Vladyslav vs (WC) Pieper, Morits

(WC) Florig, Philip vs (11) Compagnucci, Tommaso

(4) Habib, Hady vs (WC) Sperle, John

Zormann, Marcelo vs (7) Kirkin, Ergi

(5) Kopp, Sandro vs Winter Lopez, Benjamin

(WC) Cubelic, Karlo vs (12) Moeller, Marvin

(6) Santillan, Akira vs (PR) Sakamoto, Pedro

Naw, Hazem vs (8) Sakellaridis, Stefanos

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Akira Santillan vs [PR] Pedro Sakamoto

2. [WC] Karlo Cubelic vs [12] Marvin Moeller

3. [3] Vladyslav Orlov vs [WC] Morits Pieper (non prima ore: 15:00)

4. Marcelo Zormann vs [7] Ergi Kirkin (non prima ore: 16:00)

Court 7 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Hazem Naw vs [8] Stefanos Sakellaridis

2. [Alt] Christoph Negritu vs [9] Wilson Leite

3. [1] Duje Ajdukovic vs Aleksandre Metreveli

4. [WC] Philip Florig vs [11] Tommaso Compagnucci

Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Sandro Kopp vs Benjamin Winter Lopez

2. [2] Maxime Chazal vs Georgii Kravchenko

3. Kai Wehnelt vs [10] Jose Pereira

4. [4] Hady Habib vs [WC] John Sperle