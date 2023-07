WTA 250 Praga: Il Tabellone Principale. Sono due le azzurre ai nastri di partenza

WTA 250 Praga – Tabellone Principale – terra

(1) Marie Bouzkova vs Jaqueline Cristian

(WC) Barbora Palicova vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

(SE) Heather Watson vs Jule Niemeier

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (8) Kateryna Baindl

(3) Shuai Zhang vs Yue Yuan

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (WC) Tereza Martincova

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs Sara Errani

Xiyu Wang vs (7) Xinyu Wang

(5) Tatjana Maria vs Clara Tauson

Patricia Maria Tig vs Anna Karolina Schmiedlova

Barbora Strycova vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (4) Linda Noskova

(6) Alizé Cornet vs (WC) Lucie Havlickova

Lucrezia Stefanini vs Kaia Kanepi

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs Viktoriya Tomova

Yanina Wickmayer vs (2) Lin Zhu