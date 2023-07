ATP 250 Umago e Atlanta e ATP 500 Amburgo: I risultati con il dettaglio delle Semifinali. In campo 4 azzurri ad Umago (LIVE)

ATP 250 Umag (Croazia) – Semifinali, terra battuta

1. [1] Simone Bolelli/ Andrea Vavassorivs [WC] Blaz Rola/ Nino Serdarusic

2. [7] Matteo Arnaldi vs Alexei Popyrin (non prima ore: 18:30)



3. [6] Stan Wawrinka vs [2] Lorenzo Sonego (non prima ore: 21:00)



ATP 500 Amburgo (Germania) – Semifinali, terra battuta

3. Laslo Djerevs Zhizhen Zhang(non prima ore: 16:00)

4. Arthur Fils vs [4] Alexander Zverev



M1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Nikola Cacic / Victor Vlad Cornea vs [3] Kevin Krawietz / Tim Puetz



ATP 250 – Atlanta (USA) – Semifinali – cemento

1. Max Purcell/ Jordan Thompsonvs [3] Marcelo Melo/ John Peers

2. [1] Taylor Fritz OR [PR] Kei Nishikori vs [8] J.J. Wolf (non prima ore: 21:00)



3. [5] Christopher Eubanks OR Aleksandar Vukic vs [7] Ugo Humbert OR [2] Alex de Minaur (non prima ore: 01:00)



4. [4] Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs Julian Cash / Robert Galloway



