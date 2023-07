ATP 250 Kitzbuhel: Il tabellone di qualificazione. Un azzurro al via

ATP 250 Kitzbuhel – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Coria, Federico vs Neumayer, Lukas

(Alt) Miedler, Lucas vs (5) Medjedovic, Hamad

(2) Cerundolo, Juan Manuel vs Maestrelli, Francesco

Andreozzi, Guido vs (8) de Jong, Jesper

(3) Monteiro, Thiago vs (Alt) Rosol, Lukas

(WC) Schwärzler, Joel Josef vs (7) Novak, Dennis

(4) Bagnis, Facundo vs Neuchrist, Maximilian

(WC) Feldbausch, Kilian vs (6) Gakhov, Ivan

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Joel Josef Schwärzler vs [7] Dennis Novak

2. [1] Federico Coria vs Lukas Neumayer

3. [Alt] Lucas Miedler vs [5] Hamad Medjedovic (non prima ore: 14:00)

Court Kuechenmeister – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Kilian Feldbausch vs [6] Ivan Gakhov

2. [4] Facundo Bagnis vs Maximilian Neuchrist

3. [2] Juan Manuel Cerundolo vs Francesco Maestrelli

Grandstand – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Thiago Monteiro vs [Alt] Lukas Rosol

2. Guido Andreozzi vs [8] Jesper de Jong