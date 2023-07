Lucrezia Stefanini fa il salto di qualità: ai quarti nel WTA 250 di Varsavia

Lucrezia Stefanini continua a scrivere pagine importanti della sua carriera. La tennista 25enne di Carmignano è infatti approdata ai quarti di finale del torneo WTA 250 che si sta disputando a Varsavia.

Stefanini, attualmente n.108 nel ranking mondiale WTA, ha mostrato una forma straordinaria in questo torneo. Al primo turno, ha fatto scalpore eliminando la giovane promessa ceca Linda Fruhvirtova, attualmente n.55 del ranking e settima favorita del seeding. Ma non si è fermata qui: al secondo turno ha messo ko la britannica Jodie Burrage, n.95 WTA, con un convincente 6-4, 6-1.

Questa performance è notevole per l’azzurra, poiché rappresenta il suo primo quarto di finale in carriera nel circuito maggiore.

La partita contro Burrage ha avuto i suoi momenti di tensione. Nel primo set, Lucrezia si è trovata in svantaggio 1-3, ma è riuscita a recuperare il break. Tuttavia, ha perso nuovamente il suo servizio sul 3-3. Ma proprio quando sembrava che Burrage potesse prendere il controllo, Stefanini ha infilato tre game consecutivi, aggiudicandosi il set 6-4. Il secondo set ha visto invece una Stefanini dominante, che si è portata rapidamente sul 5-0, per poi chiudere 6-1.

Ora, Lucrezia attende di conoscere la sua avversaria ai quarti: sarà la vincente tra Siegemund e Zhu [4].