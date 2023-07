ITF Figueira da Foz e Dallas: I Main Draw

ITF FIGUEIRA DA FOZ(Por 100k cemento outdoor)

[1] Jaqueline Adina Cristian vs Matilde Jorge

Katarzyna Kawa vs TBD

Elizabet Hamaliy vs TBD

[6] Carole Monnet vs TBD

[3] Marina Bassols ribera vs TBD

Isabella Shinikova vs Yuriko Lily Miyazaki

Francisca Jorge vs TBD

[8] Kristina Mladenovic vs TBD

[7] Lucie Havlickova vs TBD

Harmony Tan vs TBD

Irene Burillo escorihuela vs TBD

Lesley Pattinama kerkhove vs [4] Zhuoxuan Bai

[5] Ylena In-albon vs Sakura Hosogi

Arianne Hartono vs Arina Rodionova

Haruka Kaji vs Anastasia Tikhonova

[2] Harriet Dart vs TBD

In attesa…