Challenger Zug: Il tabellone principale e di quali. Fabio Fognini ai nastri di partenza

Challenger Zug – Tabellone Principale- terra

(1) Rinderknech, Arthur vs Qualifier

(WC) Brunold, Mika vs Travaglia, Stefano

(Alt) Pucinelli De Almeida, Matheus vs Andreev, Adrian

Ferreira Silva, Frederico vs (6) Mayot, Harold

(3) Rodionov, Jurij vs Medjedovic, Hamad

Quali fieri vs Madaras, Dragos Nicolae

Neuchrist, Maximilian vs Bergs, Zizou

Qualifier vs (5) Virtanen, Otto

(7) Ritschard, Alexander vs Qualifier

Mensik, Jakub vs Rodriguez Taverna, Santiago

(Alt) Dougaz, Aziz vs Sels, Jelle

(WC) Feldbausch, Kilian vs (4) Fognini, Fabio

(8) Kuzmanov, Dimitar vs Qualifier

Svrcina, Dalibor vs (WC) Gigante, Matteo

Qualifier vs Blancaneaux, Geoffrey

De Loore, Joris vs (2) Stricker, Dominic

(1) Guinard, Manuelvs Pereira, JoseKivattsev, Kirillvs (9) Vrbensky, Michael

(2) Laaksonen, Henri vs Kirkin, Ergi

Compagnucci, Tommaso vs (12) Wenger, Damien

(3/Alt) Echargui, Moez vs (PR) Sakamoto, Pedro

(WC) Lopez, Noah vs (11) Bertola, Remy

(4) Reis Da Silva, Joao Lucas vs Ferrari, Gianmarco

Orlov, Vladyslav vs (7) Blanchet, Ugo

(5) Fonio, Giovanni vs (WC) Dietrich, Dylan

(WC) Casanova, Andrin vs (8) Jacquet, Kyrian

(6) Ribeiro, Eduardo vs (WC) Kobelt, Nicolas

Handel, Tim vs (10) Friberg, Karl