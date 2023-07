Challenger Verona: il tabellone principale e di qualificazione

Challenger Verona – Tabellone Principale- terra

(1) Goffin, David vs Fatic, Nerman

Qualifier vs Droguet, Titouan

(Alt) Caruso, Salvatore vs Qualifier

Qualifier vs (8) Olivieri, Genaro Alberto

(4) Paire, Benoit vs Andreozzi, Guido

Burruchaga, Roman Andres vs Sachko, Vitaliy

(WC) Taberner, Carlos vs Qualifier

Comesana, Francisco vs (6) Polmans, Marc

(5) Passaro, Francesco vs Pellegrino, Andrea

Gaio, Federico vs Nagal, Sumit

Delbonis, Federico vs (WC) Vesely, Jiri

Qualifier vs (3/WC) Martinez, Pedro

(7) Ugo Carabelli, Camilo vs Lavagno, Edoardo

Darderi, Luciano vs Hardt, Nick

(Alt) Kopriva, Vit vs Qualifier

Trungelliti, Marco vs (2/SE) Gaston, Hugo

(1) Neumayer, Lukasvs (WC) Seghetti, Samuele(WC) Di Natale, Gian Matiasvs (8) Gojowczyk, Peter

(2) Houkes, Max vs Roncalli, Simone

(WC) Speronello, Marco vs (12) Vincent Ruggeri, Samuel

(3) Weis, Alexander vs Villanueva, Gonzalo

Iannaccone, Federico vs (9) Napolitano, Stefano

(4) Tseng, Chun-Hsin vs Bocchi, Lorenzo

(WC) Pennaforti, Gabriele vs (7) Forti, Francesco

(5) Bourgue, Mathias vs Ivanov, Simon Anthony

Tabacco, Giorgio vs (11) Dutra da Silva, Daniel

(6) Royer, Valentin vs

Serafini, Marcello

Rottoli, Lorenzo vs (10) Oradini, Giovanni