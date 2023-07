ATP 250 Bastad, Gstaad e Newport: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

ATP 250 Bastad (Svezia) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

ATP Bastad Filip Misolic [4] Filip Misolic [4] 15 0 Damir Dzumhur • Damir Dzumhur 0 0 Vincitore: Misolic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Dzumhur 0-15 0-0

1. [4] Filip Misolicvs Damir Dzumhur

2. [WC] Dragos Nicolae Madaras vs Luca Van Assche (non prima ore: 13:30)



Il match deve ancora iniziare

3. Thiago Monteiro vs Daniel Elahi Galan



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Leo Borg / Simon Freund vs Gonzalo Escobar / Aleksandr Nedovyesov



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Genaro Alberto Olivieri vs [6] Jozef Kovalik



ATP Bastad Genaro Alberto Olivieri Genaro Alberto Olivieri 6 4 Jozef Kovalik [6] Jozef Kovalik [6] 7 6 Vincitore: Kovalik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 G. Alberto Olivieri 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 G. Alberto Olivieri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 J. Kovalik 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 G. Alberto Olivieri 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 1-3 → 2-3 J. Kovalik 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 G. Alberto Olivieri 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 J. Kovalik 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 G. Alberto Olivieri 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* ace 6-6 → 6-7 G. Alberto Olivieri 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 G. Alberto Olivieri 0-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 J. Kovalik 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 G. Alberto Olivieri 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-5 → 3-5 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 G. Alberto Olivieri 30-0 40-0 1-4 → 2-4 J. Kovalik 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 G. Alberto Olivieri 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 G. Alberto Olivieri 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Patrik Niklas-Salminen / Emil Ruusuvuori vs [4] Simone Bolelli / Andrea Vavassori



ATP Bastad Patrik Niklas-Salminen / Emil Ruusuvuori Patrik Niklas-Salminen / Emil Ruusuvuori 0 0 Simone Bolelli / Andrea Vavassori [4] Simone Bolelli / Andrea Vavassori [4] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

3. [1] Fabrice Martin / Andreas Mies vs Guillermo Duran / Tomas Martin Etcheverry



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Pavel Kotov vs [WC] Max Dahlin



ATP Bastad Pavel Kotov [1] Pavel Kotov [1] 6 6 Max Dahlin Max Dahlin 4 4 Vincitore: Kotov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 P. Kotov 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 M. Dahlin 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 P. Kotov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-2 → 5-3 M. Dahlin 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-1 → 5-2 P. Kotov 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-1 → 5-1 M. Dahlin 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 4-1 P. Kotov 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 M. Dahlin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 P. Kotov 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M. Dahlin 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Kotov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 M. Dahlin 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 P. Kotov 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Dahlin 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 P. Kotov 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Dahlin 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Dahlin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Kotov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 M. Dahlin 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

2. [1] Pavel Kotov OR [WC] Max Dahlin vs [8] Enzo Couacaud



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Timofey Skatov vs [Alt] Denis Yevseyev



ATP Bastad Timofey Skatov [3] Timofey Skatov [3] 6 6 Denis Yevseyev Denis Yevseyev 1 3 Vincitore: Skatov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Skatov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 D. Yevseyev 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 T. Skatov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 D. Yevseyev 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 T. Skatov 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 D. Yevseyev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 T. Skatov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Yevseyev 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Skatov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 D. Yevseyev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 T. Skatov 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 D. Yevseyev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 T. Skatov 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 3-0 → 3-1 D. Yevseyev 0-15 15-15 15-30 df 15-40 2-0 → 3-0 T. Skatov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 D. Yevseyev 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 0-0 → 1-0

2. [3] Timofey Skatov OR [Alt] Denis Yevseyev vs Hugo Dellien



Il match deve ancora iniziare

ATP 250 Gstaad (Svizzera) – 1° Turno, terra battuta

ATP Gstaad Benjamin Bonzi Benjamin Bonzi 3 4 Daniel Altmaier Daniel Altmaier 6 6 Vincitore: Altmaier Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 D. Altmaier 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 B. Bonzi 30-0 40-0 2-4 → 3-4 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 B. Bonzi 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-0 → 1-1 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 B. Bonzi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 D. Altmaier 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-4 → 3-4 B. Bonzi 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 B. Bonzi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 B. Bonzi 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

1. Benjamin Bonzivs Daniel Altmaier

2. Jaume Munar vs [WC] Alexander Ritschard



ATP Gstaad Jaume Munar • Jaume Munar 40 6 1 Alexander Ritschard Alexander Ritschard 40 3 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Munar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 A. Ritschard 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 J. Munar 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Ritschard 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 J. Munar 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Ritschard 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 3-3 → 4-3 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 A. Ritschard 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Ritschard 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Munar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Ritschard 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. Alexandre Muller vs Dominic Thiem



Il match deve ancora iniziare

4. Marc-Andrea Huesler vs [Q] Jurij Rodionov (non prima ore: 17:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] Laslo Djere vs [Q] Zizou Bergs



ATP Gstaad Laslo Djere [8] Laslo Djere [8] 0 6 3 Zizou Bergs Zizou Bergs 6 4 6 Vincitore: Bergs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Z. Bergs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 L. Djere 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Z. Bergs 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Djere 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 Z. Bergs 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 L. Djere 15-0 30-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Z. Bergs 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 L. Djere 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Z. Bergs 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Djere 15-0 40-0 5-4 → 6-4 Z. Bergs 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 L. Djere 15-40 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-3 → 5-3 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 L. Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-1 → 3-2 L. Djere 15-0 30-0 ace 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Z. Bergs 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 L. Djere 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 L. Djere 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-A A-40 40-40 40-A 0-5 → 0-6 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 ace 0-4 → 0-5 L. Djere 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-2 → 0-3 L. Djere 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Z. Bergs 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. [Q] Hamad Medjedovic vs [5] Zhizhen Zhang



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Dominic Stricker / Stan Wawrinka vs Ivan Sabanov / Matej Sabanov (non prima ore: 15:30)



Il match deve ancora iniziare

4. Roberto Carballes Baena / Luis David Martinez vs [2] Sadio Doumbia / Fabien Reboul



Il match deve ancora iniziare

ATP 250 Newport (USA) – 1° Turno – TDQ Qualificazione – 1° Turno Md, erba

Il match deve ancora iniziare

1. Liam Broadyvs Shintaro Mochizuki

2. [7] Jordan Thompson vs Aleksandar Kovacevic



Il match deve ancora iniziare

3. Abdullah Shelbayh vs Rinky Hijikata



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Eliot Spizzirri vs [8] Corentin Moutet



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Gage Brymer vs [5] Yunseong Chung



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Altug Celikbilek vs [WC] Alafia Ayeni



ATP Newport Altug Celikbilek [1] • Altug Celikbilek [1] 0 6 4 Alafia Ayeni Alafia Ayeni 0 2 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Celikbilek 4-5 A. Ayeni 15-0 30-0 ace 4-4 → 4-5 A. Celikbilek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Ayeni 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 A. Celikbilek 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 A. Ayeni 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 A. Celikbilek 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 2-1 → 3-1 A. Ayeni 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 2-0 → 2-1 A. Celikbilek 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Ayeni 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Celikbilek 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 5-2 → 6-2 A. Ayeni 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 5-2 A. Celikbilek 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 A. Ayeni 15-0 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 ace 3-1 → 4-1 A. Celikbilek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 A. Ayeni 0-15 0-30 15-30 15-40 df ace 1-1 → 2-1 A. Celikbilek 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1

3. [3] Li Tu vs [7] Illya Marchenko



Il match deve ancora iniziare

4. [2] Beibit Zhukayev OR Jaimee Floyd Angele vs [WC] Gage Brymer OR [5] Yunseong Chung



Il match deve ancora iniziare

5. Robert Galloway / John-Patrick Smith vs [WC] Kevin Anderson / Ethan Quinn



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Beibit Zhukayev vs Jaimee Floyd Angele



Il match deve ancora iniziare

2. Mukund Sasikumar vs [6] Evan Zhu



ATP Newport Mukund Sasikumar • Mukund Sasikumar 30 2 Evan Zhu [6] Evan Zhu [6] 30 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Sasikumar 0-15 15-15 15-30 30-30 2-4 E. Zhu 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 M. Sasikumar 30-0 40-0 1-3 → 2-3 E. Zhu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 M. Sasikumar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 E. Zhu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 M. Sasikumar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

3. [4] Skander Mansouri vs [8] Alex Bolt



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Altug Celikbilek OR [WC] Alafia Ayeni vs Mukund Sasikumar OR [6] Evan Zhu



Il match deve ancora iniziare

5. William Blumberg / Max Purcell vs Constant Lestienne / Aleksandar Vukic



Il match deve ancora iniziare