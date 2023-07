Challenger Tampere: Il Main Draw e il Tabellone di Qualificazione. Cinque azzurri tra Md e Quali

Challenger Tampere – Tabellone Principale – terra

(1) Piros, Zsombor vs Echargui, Moez

Squire, Henri vs Qualifier

(WC) Kaukovalta, Patrick vs Michalski, Daniel

Kasnikowski, Maks vs (6) Bonadio, Riccardo

(3) Klein, Lukas vs Ejupovic, Elmar

Fonio, Giovanni vs Kopriva, Vit

Qualifier vs Casanova, Hernan

Jianu, Filip Cristian vs (5) Svrcina, Dalibor

(8) Lavagno, Edoardo vs Sanchez Izquierdo, Nikolas

Qualifier vs Qualifier

Rincon, Daniel vs Qualifier

Qualifier vs (4) Coppejans, Kimmer

(7) Nagal, Sumit vs (WC) Vesely, Jiri

Reis Da Silva, Joao Lucas vs Hassan, Benjamin

Zekic, Miljan vs Dougaz, Aziz

Serdarusic, Nino vs (2/WC) Garin, Cristian

(1) Vacherot, Valentinvs (WC) Lagerbohm, Linusvs (12) Zukas, Matias

(2) Popko, Dmitry vs Dellavedova, Matthew

(Alt) Troost, Siim vs (10) Rottoli, Lorenzo

(3/Alt) Ajdukovic, Duje vs (Alt) Cazacu, Dragos Nicolae

(Alt) Vasser, Oren vs (9) Gima, Sebastian

(4) Bertola, Remy vs Lipovsek Puches, Tomas

Oberleitner, Neil vs (8) Vanshelboim, Eric

(5) Orlov, Vladyslav vs (WC) Ahti, Vesa

(WC) Pohjola, Peetu vs (7) Kirkin, Ergi

(6) Wenger, Damien vs (WC) Antinheimo, Oskar

(Alt) Renard, Lucas vs (11) Kodat, Toby

1. [6] Damien Wengervs [WC] Oskar Antinheimo2. Neil Oberleitnervs [8] Eric Vanshelboim3. [5] Vladyslav Orlovvs [WC] Vesa Ahti4. [WC] Peetu Pohjolavs [7] Ergi Kirkin

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Siim Troost vs [10] Lorenzo Rottoli

2. [2] Dmitry Popko vs Matthew Dellavedova

3. [3/Alt] Duje Ajdukovic vs [Alt] Dragos Nicolae Cazacu

4. [1] Valentin Vacherot vs [WC] Linus Lagerbohm

Court 7 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Lucas Renard vs [11] Toby Kodat

2. [4] Remy Bertola vs Tomas Lipovsek Puches

3. [Alt] Oren Vasser vs [9] Sebastian Gima

4. Federico Iannaccone vs [12] Matias Zukas