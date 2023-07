Wimbledon: Djokovic vede l’ottavo sigillo, per Alcaraz colpo in finale a 2,53 (sondaggio Live Tennis)

Saranno Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, numero uno e due del mondo e principali candidati fin dall’inizio, a giocarsi la finale di Wimbledon. Dopo aver sconfitto Jannik Sinner nel penultimo atto, il serbo prepara l’assalto a quello che sarebbe lo slam numero 24 e l’ottavo trionfo a Wimbledon, obiettivo raggiungibile secondo i bookmaker: la vittoria di Nole è offerto infatti tra l’1,50 e l’1,55, con lo spagnolo fissato a 2,53. Per quanto riguarda il set betting, lo 0-3 in favore di Djokovic prevale a 3,13, seguito dall’1-3 a 4,10. Una vittoria in quattro set per Alcaraz vale invece 6,85 la posta.

