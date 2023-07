Wimbledon: Parlano Jannik Sinner e Novak Djokovic dopo la semifinale. Djokovic “Sinner uno dei leader della prossima generazione” (con il video della partita)

Jannik Sinner : “Anche se lo scorso anno lo avevo portato al quinto set, oggi mi sono sentito molto più vicino a lui. Lui in quella occasione aveva concesso molto nei primi due set, oggi invece il livello è stato molto più alto, c’era grande intensità e lui è sempre stato concentrato su quello che andava fatto. Ho avuto le mie chances ma non sono riuscito a sfruttarle; ci sono stati solo game lottati, siamo andati quasi sempre ai vantaggi, ho avuto palle break, ho avuto set point ma ho sbagliato. La verità è che lui lo scorso anno si era rilassato, questa volta invece è rimasto attento dall’inizio alla fine e nei momenti decisivi ha sempre fatto la cosa giusta, nei punti importanti ha messo una forza mentale spaventosa. Alla fine sono stati solo 10 punti di differenza…. (sorride) e se ne faccio 5 siamo pari. Ho solamente 21 anni e a questa età non puoi essere completo, sarebbe strano il contrario, e onestamente sarebbe anche un peccato”.

“Era molto difficile muoversi indoor, il campo era abbastanza scivoloso, lui si è mosso sempre bene. Io a tratti, ma quando perdi il feeling con la superficie è più facile sbagliare.

Non è mai semplice giocare contro un campione del genere, spero di poter giocare tante partite del genere nelle fasi finali di questo tipo di tornei. Posso essere contento di queste settimane, sono venuto con una mentalità diversa rispetto allo scorso anno. Sapevo di poter far bene e ho giocato con quello spirito. Ho affrontato ogni match come fosse una finale, con grande intensità, e d’ora in poi faremo sempre così. Oggi ho qualche rimpianto ma vedo solo cose positive”.

La stagione è ancora lunga ma credo di essere in un’ottima posizione. Le cose stanno andando bene, fisicamente mi sento al meglio, e credo che il lavoro fatto negli ultimi tempi sia quello giusto, devo continuare così. Inoltre sono molto più tranquillo adesso che qualche settimana fa”.

Novak Djokovic : “In semifinale sapevo che sarebbe sempre stata una partita molto tesa e molto serrata. Tre set molto chiusi, penso che il punteggio forse non renda la realtà di quello che stava accadendo in campo. Era molto vicino”.

Ho delle occasioni all’inizio, ma ha dimostrato perché è uno dei leader della prossima generazione e uno dei migliori giocatori al mondo che abbiamo, senza dubbio. È fantastico far parte di questa nuova generazione. Lo adoro”.

Cerco di non considerare l’età come un ostacolo o un fattore che potrebbe decidere l’esito in campo. Al contrario, in realtà, credo che il 36 sia il nuovo 26″.